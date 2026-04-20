Problemas tecnológicos
ChatGPT sufre una caída a nivel mundial con millones de usuarios afectados
El Periódico
ChatGPT, uno de los chatbots creado con inteligencia artificial (IA) más populares en el mundo, ha sufrido una caída total a escala internacional este lunespor la tarde. Según el portal Downdetector, en el que se reportan los fallos de las principales redes sociales y herramientas digitales, la poderosa herramienta de OpenAI ha presentado problemas desde las 16.00 horas, cuando los usuarios han empezado a reportar que su compañero digital no respondía a sus preguntas y búsquedas.
Por el momento, OpenAI, empresa detrás de este popular chatbot, no se ha pronunciado al respecto.
Cabe recordar que estos problemas técnicos coinciden con los sufridos recientemente por usuarios de Claude, herramienta de la empresa de Anthropic que ha experimentado un fuerte crecimiento desde finales del pasado año a raíz del buen rendimiento de sus últimos modelos, especialmente en tareas de programación. Varios expertos coinciden en señalar la falta de abastecimiento para ventanas de contexto de magnitudes como las alcanzadas por los modelos más recientes, lo cual ha llevado a limitar el uso de los planes de suscripción más básicos.
- La nueva 'normalidad' de Azucena en su pueblo de Zamora tras salir de la jaula de Faraday
- DIRECTO | Zamora CF- Osasuna Promesas
- Susto en Villagodio: cae parte de la estructura de un puente de la A-66 sobre la N-122
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los pantalones de lino de color crema y bajo campana más baratos: muy cómodos y en muchas tallas
- El Viso de Bamba sigue sorprendiendo: El carbono 14 ayudará a precisar si estamos ante la Arbucala asediada por Aníbal
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio
- GALERÍA | Cae parte de la estructura de un puente sobre la N-122 en Villagodio
- Teo Nieto, el cura más ajetreado de España que conquista a los alistanos