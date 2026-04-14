Un jefe de la UME declaró que "todo el mundo" en el Cecopi supo del caos en el Poyo una hora antes del ES Alert

La jueza que investiga la causa de la dana trata de desentrañar la madeja del Cecopi, la reunión de máximos responsables de emergencias dirigida por la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, en la que según muchos testimonios, no se habló en ningún momento del barranco del Poyo, el cauce que resultó más mortífero aquel 29 de octubre. Tanto múltiples testigos como los dos investigados, Pradas y su ex 'número dos', Emilio Argüeso, han declarado que jamás se pronunció el "sintagma barranco del Poyo" aunque algunos han admitido que se conocieron los problemas que las inundaciones estaban causando en municipios ribereños de l'Hoya de Bunyol o l'Horta Sud.

Según un comandante de la Unidad Militar de Emergencias (UME) allí presente, "todo el mundo" recibió esa información sobre las 19h de la tarde, más de una hora antes de que se activara la alerta masiva a la población a través del sistema ES Alert. La transcripción de la testifical que prestó este militar el pasado 5 de marzo revela que aquel encuentro no era una burbuja, como en muchas declaraciones previas ha parecido, sino que, al menos "a título particular", los integrantes del Cecopi se enteraban de la devastación que el agua estaba dejando a su paso en muchas localidades, en un contexto problemático en muchos puntos de la provincia.

"Nos estaba llegando a todo el mundo y sí que se comentaba", declaró el comandante a preguntas de la jueza, que quiso saber si los presentes tenían contacto con el exterior y si fueron receptores de "algún mensaje" o "algún vídeo de familiares o amigos" de zonas próximas al Poyo como Paiporta, Picanya o Ribarroja. El testigo se puso como ejemplo al tener familia en l'Horta Sud. "Te va llegando información a título particular", explicó a la magistrada, que le pidió confirmase si "se comentaba por personas que estaban allí" en el Cecopi y con presencia de la entonces consellera y Argüeso: "Correcto", respondió el comandante.

"Todos hacían comentarios de 'me ha llegado esto, me han pasado esto, me está llamando mi familiar que ha pasado esto'", abundó el declarante a preguntas del fiscal, aunque al principio no se tenía la "percepción" de lo que iba a ocurrir "luego" y tampoco recordó que se hablara del puente de Picanya que se derrumbó y se viralizó aquella tarde. Según dijo en otro momento del interrogatorio, se trataban de vídeos que mostraban "las masas de agua preocupantes", no "los desbordamientos habituales de un barranco con una película que empieza a subir poco a poco". Más adelante eran, dijo, "las olas grandes que habían llegado y las que más daño hicieron".

Varios abogados de las acusaciones ahondaron en este extremo para entender si toda esa información se compartió en la reunión. "No recuerdo haber dicho 'mira lo que me están mandando'", aclaró en ese sentido el testigo, para recalcar que era un contexto en el que ya se veía "cómo estaba la cosa" y ya "se estaba empezando a decir que se estaban desbordando los barrancos". Con todo, el comandante de la UME quiso dejar claro que "no había esa percepción de que fuese a pasar ese aumento de caudal, ese tsunami de interior como se llegó a decir".

El declarante fijó las 19h de la tarde el momento en el que empezaron a llegar esas informaciones pero ya diez minutos antes, una unidad enviada para atender rescates en Utiel-Requena -la única zona para la que se había activado la UME-, informó de que no había podido cruzar la autovía porque el barranco del Poyo estaba "muy desbordado". Fue entonces cuando, según el relato de este testigo, los agentes pidieron al subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, de que elevara la emergencia a nivel 2 para toda la provincia, condición sine qua non para poder enviar a la UME a todas esas zonas afectadas, dado que hasta ese momento solo la comarca de Utiel-Requena estaba en este nivel.

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Todo ello sirvió para que la jueza expusiera, en un auto de la pasada semana, que "la alegada ignorancia de la situación del barranco del Poyo" y "del riego para las poblaciones de l'Horta Sud no es creíble". Lo dijo para señalar la responsabilidad de los máximos dirigentes de la Conselleria, Pradas y Argüeso, en el retraso del envío del ES Alert, que no llegó a los móviles de la ciudadanía hasta las 20.11 horas. Cabe recordar que, hasta que no se activó el nivel 2 de la emergencia, el director del plan, y por tanto garante en todas las zonas excepto Utiel Requena, era el secretario autonómico, tal como dejó claro también la magistrada.