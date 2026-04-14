El arzobispo de Toledo confirma que pagan a un cura condenado por abusos a una menor

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, ha confirmado este martes que el cura de Talavera de la Reina (Toledo) condenado a ocho años y medio de prisión por un delito continuado de abusos sexuales a una menor entre los años 2010 y 2014, cobra una asignación del Arzobispado para pagar, entre otras cosas, la indemnización de la víctima.

Así lo ha ratificado Cerro a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en Toledo, en la que ha afirmado que "es sacerdote y como sacerdote estamos ayudándolo, pero eso no significa que le estamos pagando económicamente", así como ha recodado que "la Iglesia, en el proceso que se hizo, le dio por inocente".

"Este sacerdote está cumpliendo prisión, lleva ya unos años en la cárcel y nosotros lo que estamos es cumpliendo total y absolutamente toda la normativa", ha continuado el arzobispo.

Cerro ha pedido al ecónomo diocesano del Arzobispado de Toledo, Anastasio Gómez, que explicase con detalle este asunto y, en este sentido, ha apuntado que se trata de un tema "muy delicado" si bien ha aseverado que la información publicada en el diario 'El País' es "exactísima" y, por tanto, la consideran "buena".

Con todo, Gómez ha incidido en que "para el Arzobispado lo fundamental es que la víctima cobrase la indemnización que han fijado los tribunales, así como que el sacerdote pagase las costas que también le indica la sentencia del Tribunal Supremo".

Ha precisado que "este sacerdote no tiene una nómina, sino que tiene una asignación mínima, básica, que sirve entre otras cosas para pagar la indemnización que consideramos fundamental para la reparación de la víctima, y así se consideró y así lo pidió el sacerdote".

El ecónomo ha insistido en que el Arzobispado ha actuado "teniendo a la víctima en primer lugar, hablando con la dirección jurídica del victimario y procurando en estos casos tan difíciles hacerlo lo mejor posible".

"¿A veces nos equivocamos?", ha preguntado, pero ha añadido que "en origen son delitos de la propia persona que se cometen según la Justicia en unos ámbitos determinados y nosotros en este caso lo que hemos hecho es poner a la víctima en el centro para la reparación total económica y también en la línea de que la dirección letrada de la víctima pueda cobrar todo lo que así manifiesta la sentencia".

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El arzobispo de Toledo ha apostillado que "nosotros hemos puesto en el centro, por supuesto, a la víctima y también lo que hemos intentado ha sido siempre hacer lo que la Justicia nos pedía", ha concluido.