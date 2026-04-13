España invierte 429 millones en formar enfermeras especialistas que no pueden ejercer por falta de plazas: "Es un desperdicio de talento"

El Sistema Nacional de Salud (SNS) ha gastado 429 millones de euros en formar a casi 8.000 enfermeras especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria (EFyC) que, en su inmensa mayoría, no pueden ejercer sus competencias por falta de plazas estructurales y reconocimiento profesional. Se trata de un "desperdicio de talento y de dinero público" que agrava el "colapso de la Atención Primaria", según denuncia el informe 'La Enfermera Familiar y Comunitaria: pieza clave para la sostenibilidad y liderazgo de la Atención Primaria en España', elaborado por la Federación de Asociaciones de Enfermería Familiar y Comunitaria (FAECAP) y presentado hoy en CaixaForum, en Madrid.

En 2025, el Ministerio de Sanidad realizaba una encuesta a más de 55.000 enfermeras en toda España. De ellas, el 22,3% cuenta con una especialización, aunque únicamente el 34,5% ejerce en su área de especialidad. Las enfermeras especialistas son profesionales formadas vía Enfermero Interno Residente (EIR) (o vía extraordinaria) en áreas específicas, reguladas por el Real Decreto 450/2005.

Aunque existen siete especialidades reconocidas (matrona, salud mental, trabajo, geriátrica, familiar y comunitaria, pediátrica y médico-quirúrgica), su implementación real es dispar, indicaba ese documento. La mayoría de las enfermeras encuestadas (75,6%) se dedican a la enfermería generalista, mientras que un porcentaje significativamente menor (9,5%) trabaja como especialista.

Aumento de la cronicidad

"Las enfermeras especialistas no pueden ejercer, lo que provoca un desperdicio de talento y una ineficiencia estructural que dificulta la capacidad de transformación de la Atención Primaria en un momento marcado por el envejecimiento de la población; el aumento de la cronicidad; la mayor complejidad asistencial; y la necesidad de reforzar la atención cercana, continuada y comunitaria", afirma Esther Nieto, presidenta de la federación, ya que muchas demandas asistenciales (prevención, educación sanitaria, seguimiento al paciente crónico o cuidados domiciliarios) podrían resolverse desde enfermería, lo que aumenta la presión asistencial "en un sistema sobrecargado".

El documento sitúa además la tasa actual de enfermeras en Atención Primaria en 0,7 por cada 1.000 habitantes, lejos del estándar de 1 a 1,2 que considera necesario para garantizar una atención integral, continuada y de calidad. Y, además, denuncia que se tardarán entre 22 y 29 años en alcanzar la ratio media europea, ya que hacen falta 100.000 enfermeras adicionales, según cifras del Ministerio de Sanidad.

La especialidad

FAECAP alerta además de que la implantación de la especialidad sigue siendo desigual y fragmentada entre comunidades autónomas. Aunque en muchas se ha creado formalmente la categoría profesional, ese hecho "no siempre se ha traducido en puestos estructurales específicos, reconocimiento retributivo, bolsas propias de contratación o procesos selectivos adaptados a la especialidad".

De hecho, solo cuatro comunidades (Aragón, Galicia, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid) han avanzado de forma real en la profesionalización enfermera. "Nos encontramos con un mapa territorial muy dispar que genera inequidad y dificulta el aprovechamiento real del potencial de estas profesionales", señala Nieto.

Por otra parte, la federación subraya que la Enfermera Familiar y Comunitaria tiene formación específica para abordar el cuidado integral de la persona, la familia y la comunidad, con competencias en prevención, promoción de la salud, atención domiciliaria, seguimiento de pacientes crónicos, vigilancia comunitaria, educación sanitaria y coordinación asistencial.

Prescripción enfermera

Además, el informe también pone el foco en la necesidad de avanzar de "manera decidida" en la prescripción enfermera, al considerar que su desarrollo desigual entre territorios limita la capacidad resolutiva de la Atención Primaria y contribuye a sobrecargar otros niveles asistenciales.

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FAECAP propone una hoja de ruta que incluye la actualización del marco normativo estatal, la conversión progresiva de plazas genéricas de Atención Primaria en plazas de especialista, la creación de bolsas y ofertas públicas de empleo específicas, una ley estatal de ratios y el incremento de la oferta formativa hasta alcanzar las 4.000 plazas EIR (enfermera interna residente) anuales en 2030.