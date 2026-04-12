Sorteo
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 12 de abril de 2026
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 5 de abril de 2026 es: 04, 11, 40, 32, 54, siendo el número clave el 6.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
- Agricultores de este pueblo de Zamora exigen medidas ante al aumento de la población de ciervos: 'Es una plaga
- Una nueva red social creada en este pueblo de Zamora revolucionará la 'conexión' del medio rural
- Villaralbo baila por sevillanas como capital flamenca de Zamora
- GALERÍA | Villaralbo baila por Sevillanas
- Industria pisa el acelerador y desbloquea en cinco días nueve proyectos energéticos de Zamora
- Los trabajadores de Losán suman ya más de cuatro meses sin cobrar
- La Bóveda de Toro homenajeará este domingo a Félix Hernández Lorenzo
- El antiguo Banco de España de la plaza de Cristo Rey de Zamora cobra vida de nuevo