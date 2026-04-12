Sonia Pernas, oncóloga: "En cáncer de mama precoz muchas pacientes siempre sienten la espada de Damocles"

La oncóloga Sonia Pernas es jefa de la Unidad de Cáncer de Mama del Servicio de Oncología Médica del Institut Català d’Oncologia (ICO) y miembro de la Junta Directiva de SOLTI, un grupo académico de investigación clínica en cáncer de mama y otros tumores. La especialista asegura que, gracias a la investigación, se ha avanzado "muchísimo" en conocer bien la biología de los tumores y que, afortunadamente, cada vez las pacientes viven más, pero también recuerda que el cáncer de mama no es una única enfermedad y que cada paciente es un mundo. Pero todas, incide, deben acceder a lo que necesitan en cada momento, no solo desde un punto de vista médico. También psicosocial. "El tema está en la atención integral, multidisciplinar", resume cuando habla de las necesidades no cubiertas en pacientes con cáncer de mama precoz.

P. En España se diagnostican más de 38.000 nuevos casos de cáncer de mama al año.

R. Sí, de hecho, es el tumor más prevalente porque hay supervivencias más largas y también pacientes con la enfermedad avanzada, con metástasis, que gracias a la mejora en los tratamientos viven más años. Nos encontramos con un volumen de pacientes muy alto y esto es un problema sanitario importante.

En pacientes jóvenes, es importante abordar la fertilidad, la sexualidad y la inserción laboral

P. ¿Qué necesitan esas pacientes?

R. Depende del momento vital en el que están cuando se les diagnostica la enfermedad. No es lo mismo un cáncer en una mujer joven que en una anciana. Lo más importante es una atención multidisciplinar y continua. No solo a nivel médico, por las toxicidades que puede haber con los diferentes tratamientos, sino también a nivel de atención psicosocial. Si es gente joven, es importante abordar todo el tema de la fertilidad, de la sexualidad, del cansancio que provocan muchos tratamientos, del dolor... Hay mujeres jóvenes con niños pequeños o que ven interrumpida su vida laboral. También está la fisioterapia o rehabilitación para las pacientes que han quedado con secuelas de la cirugía o de la radioterapia. Por eso se necesita atención multidisciplinar continua en cada etapa por la que la paciente va pasando. Hay que tenerlo todo en cuenta.

P. Hay un momento de ansiedad: el del alta hospitalaria.

R. Porque normalmente, y aunque es una atención integral, de todo un equipo, es el oncólogo médico quien más ha llevado a la paciente durante más años y es verdad que se establece una relación, generalmente, de confianza y, diría, de dependencia. El oncólogo es imprescindible en el tratamiento pero, luego, en el seguimiento, está demostrado que lo pueden hacer tanto especialistas de Primaria como ginecólogos. Nosotros tenemos un protocolo conjunto e igual que damos el alta, ellos también nos pueden consultar. Es muy importante trabajar bien desde el principio, que la paciente viva bien el alta hospitalaria y el pase a Primaria, para que vea que somos todos un equipo y que hay diálogo. Me refiero a pacientes que ya no tienen evidencia clínica de enfermedad, que se someten a controles.

"El reto pasa por individualizar los tratamientos y evitar toxicidades innecesarias"

P. ¿El miedo a la recaída siempre está ahí?

R. Sí, es el tema de la percepción del riesgo. Hay pacientes que piensan que la espada de Damocles siempre está encima. Hay que ayudarlas con todo esto. Cada paciente tiene sus herramientas y es importante que te ayuden a encontrarlas. Hay quien me dice que la enfermedad le ha ayudado a priorizar. También hay que hacerles ver la parte positiva. Afortunadamente, en el cáncer de mama se ha avanzado muchísimo. En otros tumores, no tanto.

P. Si se habla de tratamientos, ¿cuáles son los retos?

R. Hay muchos tipos de cáncer de mama y se han desarrollado tratamientos más eficaces. Pero, ahora, con todos los nuevos fármacos, con la inmunoterapia, hay muchas toxicidades también asociadas. El reto está en individualizarlos, como decimos desde hace tiempo. En dar el tratamiento correcto a la paciente adecuada y evitar toxicidades innecesarias. En cáncer de mama precoz, para reducir el riesgo de recaída, hay pacientes a las que les dices que alarguen más de cinco años el tratamiento hormonal o que pasen a tomar otras pastillas y les cuesta, porque ya han hecho quimio y están cansadas.

P. ¿Es importante que cada paciente entienda cómo se la está tratando?

R. Sí, hay que dar información comprensible, hablar del riesgo y de los beneficio de todos los tratamientos. Cuando se diagnostica a una paciente un cáncer de mama, le explico que una cosa es el riesgo anatómico -cuanto más grande el tumor, si hay afectación ganglionar, más riesgo hay de que se extienda- y otra el riesgo biológico. A veces es un tumor pequeño, pero que biológicamente es agresivo. Es intentar individualizar y luego también hacer entender el riesgo.