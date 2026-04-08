Residuos de montes y podas podrían convertirse en combustible para aviación y transporte

El Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de la Universitat Politècnica de València (UPV), participa en el proyecto Pyrofuel, una iniciativa que busca valorizar biomasa procedente de residuos forestales y de poda de caminos y montes en España para convertirla en combustibles sostenibles destinados al transporte aéreo y terrestre.

Según explica el CSIC, el proyecto está financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades con más de 1,5 millones de euros.

El objetivo es reducir el riesgo de incendios, disminuir el desperdicio de energía y biomasa vegetal —como madera, restos agrícolas o matorrales— y aumentar en un 30% la eficiencia de la pirólisis térmica, un proceso que permite transformar residuos en productos de alto valor.

Cómo se transforman los residuos en combustible

La pirólisis térmica es un proceso termoquímico que descompone materia orgánica a temperaturas moderadas, entre 400ºC y 600ºC, y en ausencia total de oxígeno. Gracias a este procedimiento es posible convertir residuos en biocombustibles.

Además, el proceso podría reducir las emisiones de CO₂ asociadas a la producción de combustibles hasta en un 17%, según destaca Marcelo E. Domine, investigador científico del CSIC y líder del grupo CAT-REN en el ITQ (CSIC-UPV).

El proyecto busca obtener líquidos derivados de la pirólisis de la biomasa de forma eficiente y sostenible mediante un sistema de pirólisis rápida avanzada que reduce la pérdida de biomasa y mejora la eficiencia energética.

Estos biolíquidos permitirán producir combustibles sostenibles elaborados a partir de residuos orgánicos.

Un proceso para mejorar los biocombustibles

Una vez obtenidos los biolíquidos, estos se someten a hidrotratamiento catalítico, un procedimiento que permite eliminar impurezas del combustible.

Este refinado combina distintos procesos químicos, entre ellos:

Hidrogenación e hidrodesoxigenación, que utilizan hidrógeno y catalizadores para modificar moléculas orgánicas.

Hidrocraqueo, que rompe moléculas grandes de hidrocarburos en otras más pequeñas.

Desoxigenación, que elimina el oxígeno de las moléculas.

Gracias a estas transformaciones se obtienen combustibles líquidos dentro del rango del queroseno y del diésel, que pueden utilizarse tanto en aviación (SAFs) como en transporte pesado.

“El avance que se conseguirá con el proyecto Pyrofuel será gracias a una logística adecuada para recolectar y transportar la biomasa residual y al desarrollo de tecnologías innovadoras para su procesamiento”, explica Domine.

Catalizadores avanzados para mejorar el proceso

Dentro del proyecto, el grupo de investigación CAT-REN del ITQ (CSIC-UPV) lidera el diseño de nuevos catalizadores sólidos basados en metales soportados para el hidrotratamiento de los líquidos derivados de la biomasa.

Estos materiales aceleran las reacciones químicas necesarias para transformar los biolíquidos en combustibles, haciendo el proceso más eficiente y económico.

“Gracias a la experiencia de nuestro grupo en el tratamiento catalítico de líquidos de pirólisis derivados de la biomasa, desarrollados en proyectos anteriores como Ceus y Almafreen, podemos obtener líquidos mejorados compatibles con combustibles de transporte actuales como el jet-fuel y el diésel”, concluye Domine.

Un proyecto con colaboración público-privada

El proyecto Pyrofuel está liderado por la empresa Meryt Catalysts & Innovation y reúne a varios socios del ámbito de la investigación y la industria en España. Además del ITQ (CSIC-UPV), participan I2con y Neoliquid.

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Según destaca el CSIC, esta iniciativa representa un ejemplo de colaboración público-privada con carácter interdisciplinar, orientado al desarrollo de soluciones innovadoras para una bioeconomía circular y sostenible.