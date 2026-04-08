Las comunidades del PP plantan al Gobierno en la sectorial sobre menores migrantes

El PP planta al Gobierno en la última reunión para abordar la reubicación de menores migrantes. Todas las comunidades presididas por los populares, excepto Ceuta, han decidido no participar en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia prevista para este miércoles, por lo que esta no se celebrará por falta de quórum, han informado fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia.

En esta reunión, de carácter informativo, se iba a tratar el diseño del nuevo real decreto de la aplicación del artículo 35 de la ley de extranjería, aunque desde el ministerio avanzan que el texto continuará su curso e irá a Consejo de Ministros en las próximas semanas. "El hecho de que las comunidades ya estén informadas nos permite seguir con el trámite", defendió la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, en declaraciones a los medios de comunicación.

Entre los convocados está la consejera madrileña de Asuntos Sociales, Ana Dávila, que ha informado que no acudirá a esta reunión prevista para tratar la reubicación de menores migrantes porque considera la convocatoria de esta reunión "ilegal" y ha asegurado que la Comunidad de Madrid no participará en política migratoria "temeraria" de Pedro Sánchez.

En el orden del día de la Conferencia se incluían tres puntos: uno de ellos relativo a la evaluación las violencias que sufren las infancias, otro relativo a la implementación del proyecto Barnahús, donde "se generan espacios seguros para la infancia víctima de abusos"; explicó la ministra Rego; y otro para el real decreto que contempla el real decreto de menores migrantes que contempla la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, para "actualizar la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida para infancia migrante no acompañado", detalló Rego.

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