Los países con más mujeres en el ámbito empresarial: España en el Top 5.

El papel de las mujeres en el mundo empresarial sigue creciendo en todo el mundo, aunque el avance hacia la igualdad en puestos de liderazgo continúa siendo lento. Un nuevo estudio del comparador de seguros empresariales iSelect ha analizado qué países ofrecen las mejores condiciones para las mujeres emprendedoras, evaluando factores como la propiedad de empresas, el autoempleo y la representación en puestos directivos.

El informe señala que cada vez más mujeres asumen responsabilidades empresariales. Sin embargo, el progreso todavía es gradual. Según un estudio de Grant Thornton citado en el análisis, el 32,4 % de los puestos de alta dirección estaban ocupados por mujeres en 2023, una cifra que apenas subió al 33,5 % en 2024.

Los países que lideran el emprendimiento femenino

El Índice de Mujeres Empresarias elaborado por iSelect sitúa a Nueva Zelanda como el país donde las mujeres cuentan con mejores condiciones para emprender y liderar empresas.

El país destaca por su elevada puntuación en igualdad de género (0,827) y porque el 58,2 % de las empresas tienen propietarias mujeres. No obstante, el estudio señala que el porcentaje de mujeres autónomas es relativamente bajo, con solo un 15 % de la población activa femenina trabajando por cuenta propia.

En segundo lugar, aparece Moldavia, que obtiene una puntuación elevada en igualdad de género (0,813). El país destaca por su tasa de autoempleo femenino del 59,5 % y porque el 39,4 % de las empresas están en manos de mujeres.

El tercer puesto lo ocupa Reino Unido, que registra la segunda tasa más alta de nuevas empresas registradas, con 18,6 aperturas por cada 1.000 habitantes, además de contar con un 47,1 % de empresas propiedad de mujeres.

España entra en el top 5 mundial

El informe de iSelect sitúa a España en el quinto puesto del ranking global. El estudio destaca que el 56,6 % de las empresas del país están en manos de mujeres, acompañado de una puntuación de 0,797 en igualdad de género.

A pesar de ello, el análisis señala algunos retos. La tasa de autoempleo femenino es del 11,1 %, mientras que la creación de nuevas empresas se sitúa en 3,1 por cada 1.000 habitantes. Además, existe una diferencia del 17,6 % entre hombres y mujeres en puestos directivos.

Los países con más empresas dirigidas por mujeres

El estudio también identifica los lugares donde las mujeres tienen mayor presencia como propietarias de empresas. En este apartado destacan:

Tailandia.

Indonesia.

Nueva Zelanda.

En cuanto al autoempleo femenino, los países con las tasas más altas son Burundi, Burkina Faso e India. En Burkina Faso, por ejemplo, el 88,9 % de las mujeres se consideran autónomas.

Las barreras que todavía existen

El índice de iSelect también pone de relieve que todavía persisten importantes brechas en el acceso de las mujeres a puestos de liderazgo.

En algunos países, la presencia femenina en cargos directivos es mucho mayor. Por ejemplo, el 64,8 % de las empresas en Tailandia están dirigidas por una mujer, mientras que en Camboya la cifra alcanza el 57,3 %.

En cambio, las tasas son mucho más bajas en otros lugares, como Bangladés (3,6 %) o Turquía (3,9 %).

El estudio también señala que las percepciones culturales influyen en el emprendimiento femenino. En Burkina Faso, por ejemplo, el 71,3 % de la población considera que los hombres son mejores ejecutivos empresariales, mientras que en Bangladés el 69,2 % piensa lo mismo.

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Desde iSelect concluyen que, aunque el emprendimiento femenino y la presencia de mujeres propietarias de empresas sigue creciendo, todavía existen diferencias importantes entre países y barreras culturales que pueden frenar el avance del liderazgo femenino en el mundo empresarial.