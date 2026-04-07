Legitimación
La fiscalía, a favor de que puedan recurrir una eutanasia familiares con fuerte vínculo afectivo
El ministerio público pide que se rechace el recurso de la Generalitat contra la sentencia que obstaculizaba la muerte digna de Francesc
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha informado en contra del recurso de la Generalitat con el que el alto tribunal establecerá quién está legitimado para recurrir la autorización de eutanasia para intentar que sea paralizada y, en su caso, revocada. Para el ministerio público deben poder contar con legitimación para impugnar una muerte digna terceros que acrediten un fuerte vínculo afectivo con la persona que la ha solicitado, según confirman a EL PERIÓDICO fuentes jurídicas.
De esta forma, el criterio del ministerio público ante el pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal pasa por que puedan impugnar la concesión de la autorización para proceder a una eutanasia los progenitores, parejas y familiares de la persona afectada a las que una con ella un fuerte vínculo afectivo, circunstancia que será clave en su estimación o rechazo. En el caso en el que se pronunciará la treintena de magistrados que componen la Sala Tercera expresamente será el de Francesc A. B., de 55 años y víctima de cuatro ictus y dos infartos, cuyo padre recurrió su muerte digna.
A través de su caso, el Supremo establecerá para todos los tribunales quién puede oponerse a una eutanasia ya concedida, como ocurrió en el caso de Francesc. Las enfermedades sufridas por Francesc y le produjeron una importante afectación en la movilidad y en el habla, pero cuenta con plena capacidad para decidir sobre su vida. Además, había pedido expresamente que no se informara a nadie de la concesión de la eutanasia.
La Generalitat impugnó ante el Supremo la legitimación de un tercero para poder oponerse a la aplicación de la ley prevista para una muerte digna en contra de lo que había declarado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, al entender que la propia ley de eutanasia no preveía esta posibilidad y limitaba el recurso a la denegación de la autorización, no para oponerse a ella. El TSJC reconoció que el padre de Francesc estaba legitimado para tratar de paralizar su muerte.
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