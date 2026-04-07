El examen de conducir se complica: estas son las provincias con más suspensos.

Aprobar el examen de conducir es uno de los grandes objetivos para miles de personas cada año en España. Sin embargo, conseguirlo no siempre es fácil: las estadísticas muestran que casi la mitad de los aspirantes suspende al menos una de las pruebas.

Según un estudio de Carwow, la tasa media nacional de aprobados en el examen teórico es del 51,48 %, mientras que en el examen práctico se sitúa en el 50,90 %. Es decir, aproximadamente uno de cada dos aspirantes no logra superarlo a la primera.

El análisis compara los datos oficiales más recientes con la evolución de la última década para identificar en qué provincias es más fácil —o más complicado— conseguir el carnet de conducir.

Las Palmas, el lugar más difícil para aprobar

El ranking elaborado por Carwow sitúa a Las Palmas (Gran Canaria) como la provincia más complicada de España para obtener el permiso de conducir.

Las cifras lo reflejan claramente:

Aprobados en el examen teórico: 40,69%.

Aprobados en el examen práctico: 37,19%.

Media combinada: 38,94%.

Detrás de Las Palmas aparecen otras provincias donde superar el examen también resulta especialmente complicado. Entre ellas destacan:

Islas Baleares: 41,85%.

Huelva: 44,51%.

Almería: 44,94%.

Segovia: 45,20%.

Estos datos reflejan las zonas del país donde las probabilidades de aprobar a la primera son menores.

Las provincias donde es más fácil sacarse el carnet

En el lado opuesto del ranking aparece Soria, que se posiciona como la provincia donde resulta más sencillo aprobar el examen de conducir.

Tal y como señala el estudio de Carwow, la provincia alcanza una tasa total de éxito del 60,70%, liderando además el examen teórico con un 59,95% de aprobados y situándose en el tercer puesto en el práctico con un 61,45%.

También destacan otras provincias con tasas de aprobados elevadas:

Badajoz, con la mayor tasa de éxito en el examen práctico de toda España (63,29%), ocupa el segundo puesto del ranking general con un 58,34%.

Albacete aparece justo detrás con un 58,03% de aprobados totales.

El examen teórico se ha vuelto más difícil

El estudio también analiza cómo han evolucionado los exámenes durante la última década. Los datos apuntan a que el examen teórico es hoy más exigente que hace diez años.

De hecho, todas las provincias analizadas han registrado descensos en las tasas de aprobados en teoría. El caso más llamativo es Ciudad Real, donde la caída alcanza el 23,25 % en los últimos diez años.

En cambio, la evolución del examen práctico es más irregular. Algunas provincias han mejorado sus resultados —como Ávila, que ha aumentado su tasa de aprobados en 16,72 % desde 2014—, mientras que otras han empeorado.

A nivel nacional, sin embargo, el práctico se ha mantenido bastante estable, con una ligera bajada del 0,48 % en una década.

La preparación sigue siendo la clave

Desde Carwow recuerdan que, aunque el lugar donde se realiza el examen puede influir en las probabilidades de aprobar, la preparación sigue siendo el factor más importante.

Mario Garcés, redactor jefe de Carwow, señala que el aumento de dificultad en el examen teórico hace recomendable dedicar más tiempo al estudio antes de presentarse.

En definitiva, aunque las estadísticas muestran diferencias entre provincias, la clave para conseguir el carnet sigue siendo la misma: estudiar bien y prepararse con tiempo.