Adiós a la baliza v-16: multado con 200 euros un conductor que viajaba a la velocidad permitida pero el helicóptero que vigila en Semana Santa detectó el error en el interior del coche

La Semana Santa ya está aquí y son millones los españoles que han aprovechado el primer fin de semana de este largo festivo para coger unos días de descanso y viajar. Una gran operación salida que dejó retenciones el pasado viernes y sábado en las principales ciudades del país.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha 33 nuevos radares en carreteras de once Comunidades Autónomas. Estos forman parte del Plan de instalación de los 122 nuevos puntos de control de velocidad en carreteras convencionales y vías de alta ocupación previstos para 2025 de los que ya se han puesto en servicio 106 y que se terminarán de instalar a lo largo de 2026.

Otro detalle es que es la primera vez que se producirán grandes desplazamientos con la baliza v-16 como obligatoria. Este dispositivo, que está en vigor desde el pasado 1 de enero, sustituye a los triángulos de emergencia y, en caso de avería en carretera, hay que colocarla en el capó para indicar la avería. No usar este dispositivo en caso de avería puede suponer una multa de 80 euros al conductor.

Pero, más allá de las sanciones por la baliza v-16, que han copado diversos titulares dada la preocupación y las dudas de la ciudadanía por este dispositivo, los conductores deben recordar que a la hora de viajar deben respetar todas las señales de tráfico y cumplir con la norma establecida no solo por evitar una sanción, si no por no poner en peligro a los demás usuarios o incluso él mismo.

Conducir a velocidad excesiva, usar el móvil al volante, no llevar puesto el cinturón de seguridad o consultar papeles dentro del vehículo. Ninguna de estas conductas irregulares escapa al control de la Unidad de Medios Aéreos (UMA), los 'ojos' implacables de la Dirección General de Tráfico (DGT) en el cielo y que forma parte del dispositivo de vigilancia esta Semana Santa. Los datos avalan la eficacia de los helicópteros. "Somos capaces de controlar 30 vehículos al minuto de forma indirecta y dos de manera directa, es decir, midiendo su velocidad y viendo su interior", explica a EFE el jefe de la UMA, Alejandro Suárez.

Y es que el Pegasus tiene la capacidad de poder observar el interior del coche y ver si estamos cometiendo una infracción como no llevar el cinturón de seguridad puesto, una infracción grave que conlleva una multa de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carné para el conductor o llevar el teléfono móvil en la mano, que conlleva una multa de 200 euros y la pérdida de 6 puntos del carné.

Hace aproximadamente siete años se incorporaron a la unidad los drones como complemento a los helicópteros. Actualmente se dispone de unos 70 vehículos no tripulados, que cumplen también la doble función de vigilancia y de regulación.

Al igual que los helicópteros comprueban que todos los conductores cumplen las normas y, en caso contrario, tramitan el correspondiente expediente sancionador, mientras que en los vuelos de regulación captan imágenes que se transmiten al centro de gestión.