Los hábitos que favorecen la obesidad debutan a los tres años

Los hábitos poco saludables que favorecen el desarrollo de la obesidad pueden aparecer desde la primera infancia. De hecho, cada vez es más frecuente consumir alimentos ultraprocesados en esta etapa, dormir entre tres y cuatro horas menos de lo recomendado, comer con excesiva rapidez y llevar una vida sedentaria ligada al uso de pantallas. Estas conductas ya se han detectado en niños de tan solo tres y cuatro años. Así lo apuntan los primeros resultados del estudio Corals, un proyecto de investigación multicéntrico iniciado en España en 2019 que analiza, durante un seguimiento de al menos diez años, los factores que influyen desde edades tempranas en el sobrepeso infantil y en la posterior aparición de complicaciones metabólicas y cardiovasculares.

En este proyecto participan los grupos de investigación pertenecientes a la red Ciberobn de las ciudades de Barcelona, Córdoba, Pamplona, Reus, Santiago de Compostela, Valencia y Zaragoza. En total, han sido incluidos 2.300 niños. Según el doctor Julián Tamayo, especialista en Endocrinología y Nutrición el Hospital Perpetuo Socorro (HPS) de la capital grancanaria, estos hallazgos reflejan un cambio global en los patrones alimentarios y de vida que se ha intensificado en las últimas décadas.

"Con la transición de la dieta mediterránea hacia otros modelos alimenticios, estamos observando un aumento progresivo de la obesidad en todo el mundo", señala el experto. Tanto es así, que asegura que la obesidad se ha consolidado como "la causa principal de malnutrición a nivel global".

Bajo coste de alimentos ultraprocesados

Esta transformación responde a una serie de factores. En primer lugar, se encuentra el bajo coste de los alimentos ultraprocesados. "Muchos de estos productos son más económicos y de fácil acceso", explica el doctor Tamayo. Además, influyen el marketing agresivo y los cambios en los ritmos de vida de las familias, pues favorecen el consumo de productos rápidos y de larga duración frente a los alimentos frescos.

El estudio también analiza cómo los hábitos de los niños inciden en el desarrollo de la obesidad. En este problema interviene una combinación de factores. Y es que la alimentación juega un papel fundamental, pero también influyen la ausencia de actividad física y otros cambios en el estilo de vida. "Hemos pasado de una cultura de alimentos frescos y saludables a una nutrición basada en productos más duraderos", insiste el facultativo.

En la práctica clínica, este cambio se refleja en el estado de salud de los menores. "Llevamos tiempo observando que los niños y los adolescentes llegan a las consultas con unos índices de masa corporal mucho más elevados y con mayor cantidad de grasa", asegura el especialista, un fenómeno que guarda un vínculo muy estrecho con los malos hábitos nutricionales y el sedentarismo.

Pérdida de hábitos saludables

Entre los errores alimentarios que más preocupan a los especialistas, destaca la pérdida progresiva de los hábitos nutricionales saludables. "Se ha reducido el consumo de fibra, antioxidantes y ácidos grasos mono y poliinsaturados", apunta Julián Tamayo.

Por otro lado, cada vez es más común que los niños coman menos frutas y verduras. ¿El motivo? Entre otros factores, el encarecimiento de la cesta de la compra. "El aumento del precio de los productos naturales, incluido el aceite de oliva, influye en las elecciones alimentarias de las familias. Por desgracia, una hamburguesa ultraprocesada puede ser más barata que una ensalada", ejemplifica Tamayo.

Las consecuencias de estos cambios ya son visibles en la salud infantil. En este sentido, el doctor alerta de que se están detectando cada vez más casos de diabetes tipo 2 a edades tempranas, una enfermedad que tiene una alta incidencia en Canarias y que, hasta hace unos años, se consideraba más común en adultos. "Muchos niños debutan con diabetes a finales de la infancia o al inicio de la adolescencia. Esto es algo muy preocupante", advierte.

El estudio también ha abordado otros factores relacionados con el desarrollo de estos hábitos, como el papel de la microbiota intestinal o la duración de la lactancia materna. Según el especialista, los niños que siguen este tipo de alimentación durante más de cuatro meses tienen menos probabilidades de adoptar conductas nutricionales inadecuadas en el futuro.

Tasas elevadas

Más allá de estos factores, en las comunidades donde las tasas de obesidad infantil se sitúan entre las más altas del país, el reto de reducir las cifras adquiere una dimensión aún más relevante. El endocrino valora de forma positiva los cambios que se han implementado en los colegios para promover la alimentación saludable, aunque considera que el avance es lento. "Creo que requerirá años de esfuerzo revertir las cifras. Para ello, es muy importante concienciar a los padres y facilitar también el acceso a alimentos frescos", subraya.

Asimismo, el especialista hace hincapié en la importancia de impulsar los hábitos saludables desde la infancia, sobre todo la práctica de ejercicio físico. "El inicio temprano de actividad física establece hábitos saludables y actúa como un factor protector frente a la obesidad. Hay que tener en cuenta que en el 70% de los casos, la obesidad tiene un componente conductual, frente al 30% que responde a causas genéticas", concluye el endocrino.

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Cabe recordar que el Archipiélago cuenta con el Plan de Prevención de la Obesidad Infantil de Canarias (Poican), que pretende prevenir y abordar la obesidad desde una perspectiva integral. Además, la iniciativa promueve la colaboración entre las distintas consejerías, las administraciones locales, el sistema educativo, el ámbito sanitario y los agentes comunitarios. Entre los objetivos prioritarios, figura la necesidad de reducir un 5% las tasas de obesidad infantil en los próximos 10 años.