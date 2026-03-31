Abogados Cristianos denuncia a la médico que tramitó la eutanasia de Noelia por ser coordinadora de trasplantes

Pese a que Noelia Castillo Ramos falleció el pasado jueves después de que le administrasen la eutanasia, el procedimiento judicial por su muerte todavía puede alargarse. La Fundación Española de Abogados Cristianos, que representa al padre de la joven, ha presentado una denuncia ante el juzgado de guardia de Barcelona contra la médico responsable de la eutanasia de Noelia por un presunto delito de prevaricación.

En la denuncia se considera que la médico tenía conflicto de intereses y por eso no podía haber intervenido en el procedimiento. En concreto, se indica que la doctora coordinaba el proceso de muerte asistida y redactó a mano la solicitud de eutanasia de la paciente, incluyendo como primer punto que Noelia deseaba ser donante de órganos y tejidos. Abogados Cristianos considera que "no fue la paciente quien lo consignó, sino la propia facultativa que, además, ejercía como coordinadora de trasplantes" en el Consorcio Sanitario Alt Penedès-Garraf.

En este sentido, la denuncia señala que esta "doble condición genera un conflicto de intereses estructural e insalvable”, ya que la misma profesional que debía valorar si procedía la muerte de la paciente tenía un interés institucional directo en la obtención de órganos". Abogados Cristianos añade que la denunciada es especialista en Medicina Intensiva y no era la facultativa habitual de Noelia ni tenía relación clínica previa con ella. Por eso, para la fundación existen "serias dudas sobre por qué asumió un procedimiento tan delicado cuando no era la persona indicada".

La denuncia señala que la normativa exige una separación absoluta entre el proceso de eutanasia y el de donación de órganos, prohibiendo expresamente que intervengan profesionales que puedan beneficiarse del resultado. "Sin embargo, en este caso, ambos procesos se habrían entremezclado desde el inicio, comprometiendo las garantías del procedimiento", remarca Abogados Cristianos que recuerda que "Noelia revocó en el último momento la donación de órganos que figuraba en la solicitud inicial, una circunstancia que evidencia posibles irregularidades en la gestión del proceso desde el inicio".

Para la entidad cristiana el informe emitido por la médico denunciada fue determinante para todo el proceso: "Ni la denominada “dupla” médica ni la Comisión de Garantía y Evaluación valoraron directamente a Noelia, sino que basaron su decisión exclusivamente en el contenido de este informe, lo que convierte a esta facultativa en la pieza central de toda la eutanasia". Por eso, añaden que existe una "incompatibilidad que podría haber viciado de nulidad todo el procedimiento".

Además, Abogados Cristianos remarcan que Noelia llegó a aplazar una hora la eutanasia para estar más con su familia y creen que evidencia "la falta de garantías en la evaluación realizada y la existencia de fluctuaciones en su voluntad".

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Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, ha advertido que “estamos ante un caso gravísimo que pone en cuestión las garantías del sistema. No se puede decidir sobre la vida de una persona cuando existe un interés directo en la obtención de sus órganos”.