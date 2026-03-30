Europa lidera una investigación pionera con virus oncolíticos frente al cáncer de ovario avanzado

Con más de 3.500 nuevos casos al año en España, el cáncer de ovario es el octavo más frecuente en mujeres, uno de los más agresivos y suele diagnosticarse en fases avanzadas. Ahora, un ensayo clínico internacional va a estudiar en mujeres con cáncer de ovario avanzado una innovadora estrategia terapéutica basada en virus oncolíticos, un tratamiento capaz de atacar selectivamente a las células tumorales y activar la respuesta del sistema inmunitario. El estudio, en fase II y financiado por el programa Horizon Europe de la Unión Europea, se ha abierto en el Cancer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) y en el Instituto Catalán de Oncología (ICO) que se encuentra dentro del CCC-Campus Salut Bellvitge.

La investigación, denominada 'OCTOPOD-IV', evaluará la eficacia de un virus oncolítico entre un grupo de veinte pacientes en las que la enfermedad ha dejado de responder al abordaje estándar basado en quimioterapia con platino. Este virus está diseñado para destruir las células cancerosas y los fibroblastos asociados al tumor, unos componentes clave del microambiente tumoral que favorecen el crecimiento del cáncer y dificultan la acción terapéutica.

"Un gran reto clínico"

El doctor Antonio González, director del CCUN y del Departamento de Oncología Médica de la Clínica Universidad de Navarra, ha recordado que "el cáncer de ovario avanzado continúa siendo un gran reto clínico, especialmente cuando se vuelve resistente a los tratamientos estandarizados".

"Afortunadamente, disponemos de varias alternativas de ensayos clínicos con nuevas moléculas para las pacientes que se hacen resistentes a la quimioterapia convencional. Participar en este ensayo nos permitirá explorar una aproximación terapéutica muy innovadora en cáncer de ovario", ha detallado el doctor González, presidente, además, del Grupo Español de Investigación en Cáncer Ginecológico (GEICO).

Aplicación clínica

La doctora Marta Gil, oncóloga especializada en tumores ginecológicos y directora clínica de la Unidad de Fase I del ICO l’Hospitalet, ha afirmado que "la terapia con virus oncolíticos constituye una aproximación distinta a los tratamientos estándar para el cáncer de ovario".

La especialista explica que se trata de una estrategia muy prometedora, aunque requiere un manejo avanzado de las pacientes, que debe realizarse en centros de cáncer con experiencia. El desarrollo de ensayos basados en virus oncolíticos, desde la investigación en laboratorio hasta su aplicación clínica en pacientes, se ha consolidado también como uno de los principales pilares de innovación del Instituto Catalán de Oncología.

El ensayo en marcha debe ahora evaluar la seguridad, tolerabilidad y eficacia del virus para las pacientes

El virus THEO-260 ha sido desarrollado por la compañía británica Theolytics para actuar sobre tumores sólidos con abundante estroma, una característica habitual en cánceres avanzados que dificulta la penetración de los tratamientos y favorece la progresión tumoral. El ensayo en marcha debe ahora evaluar su seguridad, tolerabilidad y eficacia para las pacientes.

Los doctores Antonio González, del CCUN, y Marta González, del ICO / CCUN

El CCUN y el ICO son dos de los tres centros de cáncer integrales acreditados en España por la Organización Europea de Institutos de Cáncer (OECI) y participan en este ensayo clínico junto al Institute of Cancer Research (Londres) y el Princess Margaret Hospital de Toronto (Canadá). Está previsto que el estudio se amplíe a otros hospitales internacionales y a otros centros en España y en Canadá.