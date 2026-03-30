Cuenta atrás para el despegue de la misión Artemis II: la NASA vuelve esta semana a la Luna 54 años después

La última vez que la humanidad viajó a la Luna fue en 1972 en el marco del histórico programa Apolo con el que Neil Armstrong dio ese "pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad". Más de medio siglo más tarde, nuestra especie se prepara para volver a viajar hacia el hostil y precioso suelo lunar y, esta vez, con intenciones mucho más ambiciosas que dejar una simple huella o plantar una bandera. Tras dos intentos fallidos en los que se tuvo que retrasar el despegue de la misión por problemas técnicos o inclemencias meteorológicas, la NASA ultima ahora los preparativos para el lanzamiento de Artemis II, la primera misión tripulada hacia la Luna en 54 años. Su objetivo, a diferencia de sus antecesoras, no será aterrizar en la Luna sino realizar una expedición de 10 días alrededor del satélite terrestre, poner a prueba las nuevas tecnologías y sentar las bases para una futura misión en la que sí se llegue a aterrizar.

Según han anunciado los impulsores de la misión, la ventana de lanzamiento para el vuelo de Artemis será entre el miércoles día 1 de abril hasta el lunes día 6. Por el momento, todos los preparativos técnicos de la misión se han concluido con éxito. Sobre todo después del arduo trabajo llevado a cabo por los ingenieros para subsanar los fallos detectados en los intentos de despegue realizados entre febrero y marzo. Pero finalmente, tal como suele ocurrir en estos casos, el despegue de esta misión dependerá tanto de factores técnicos como de condiciones externas como, por ejemplo, la meteorología. En estos momentos, todo apunta a que los preparativos avanzan favorablemente y, con un poco de suerte, Artemis alzará el vuelo durante esta semana. Justo entre el Día de los Inocentes de Estados Unidos (el llamado April's Fool Day) y la Semana Santa en España.

La próxima ventana de lanzamiento se extenderá entre el miércoles 1 hasta el lunes día 6, por lo que la misión podría despegar en cualquier momento de este periodo

La misión estará protagonizada por cuatro astronautas: el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, la especialista de misión Christina Koch, de la NASA, y el especialista de misión Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense. Los tripulantes fueron seleccionados para esta tarea en 2023, en pleno Gobierno Biden, y por entonces se anunció a bombo y platillo que el suyo era el equipo más "diverso" y más "inclusivo" jamás forjado para una misión lunar y que, de hecho, suponía una imagen histórica frente al retrato de la docena de hombres blancos y estadounidenses que hasta ahora han viajado a la Luna. Pero ahora, tras la llegada de Trump al poder, la NASA ha decidido eliminar cualquier referencia a esta cuestión. Aunque, eso sí, en la práctica la misión sigue destacando por ser el primer viaje lunar de toda la historia en el que se cuente con una mujer y con una persona de color a bordo.

Objetivos de la misión

El segundo vuelo de Artemis no aspira a aterrizar en la Luna. Pero sí a dejar una huella importante en la historia de la exploración espacial. "Artemis II será la primera prueba de vuelo tripulada del cohete Space Launch System de la NASA y de la nave espacial Orion alrededor de la Luna para verificar las capacidades actuales de los humanos para explorar el espacio profundo y allanar el camino para la exploración y la ciencia a largo plazo en la superficie lunar", afirman los impulsores de la misión, que cuenta con la colaboración de entidades como la Agencia Espacial Europea y que, además, será monitorizada por una amplia red de instituciones entre las que destaca también la empresa española Integrasys y la Universidad de Sevilla.

La misión busca poner a prueba el megacohete desarrollado por la NASA y la cápsula Orión, de fabricación europea, con la que se aspira a llevar a los astronautas a la Luna

Uno de los momentos más esperados de la misión será el viaje alrededor de la cara oculta de la Luna. Para ello, la nave Orión, de fabricación europea, se despegará de la órbita terrestre y se dirigirá hacia la Luna en un trayecto de ida de unos cuatro días. Una vez allí, la tripulación volará alrededor del lado oculto del satélite terrestre y observará regiones hasta ahora poco exploradas. Después, aprovechando la gravedad entre la Tierra y la Luna, la nave emprenderá su regreso a casa sin necesidad de un sistema de propulsión adicional. La misión finalizará a los 10 días con un amerizaje en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, donde un equipo de la NASA y del Departamento de Defensa de Estados Unidos recibirá a los astronautas.