El 'boom' del 'caravaning': las matriculaciones aumentan el 84% respecto a 2025

Punto estratégico para visitar Madrid, a media hora en tren de la Puerta del Sol, a 5 minutos de la estación y de la parada de bus, y a 50 metros de uno de los mayores parques de la comunidad, de supermercados y hasta de un cine. Luz y agua gratis. Solamente 8 euros por noche. ¿Le interesa? Hágase con una caravana (o una autocaravana, que no es lo mismo).

El Área de Autocaravanas Pinto (Asap), el único de la capital, es uno de los lugares cada vez más frecuentados por los turistas y viajeros que quieren visitar Madrid y evitan pagar cien euros por noche en un hotel o alojarse en las zonas más masificadas. Sea con caravana (remolque arrastrado por un coche o furgoneta) o autocaravana (ambas partes integradas en un solo vehículo), cada vez son más las personas que se inclinan por este sistema de transporte.

De hecho, las matriculaciones de este tipo de vehículos han crecido exponencialmente en el último año. Según datos de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar), durante el pasado mes de febrero se vendieron un total de 796 autocaravanas y 'campers' nuevas (furgonetas), lo que supone un importante incremento del 84,3% respecto al mismo mes de 2025 (432). Igualmente, las matriculaciones de caravanas también han experimentado un importante aumento del 52,6%, al pasar de 76 en febrero de 2025 a 116 unidades el mes pasado.

Milene es una portuguesa de Castelo Branco que reside en una autocaravana con su familia, actualmente parados en Pinto / José Luis Roca / EPC

Del mismo modo, el estudio recoge que también se ha incrementado el mercado de segunda mano de autocaravanas y 'campers', con una subida del 14,6% (de 1.819 a 2.084). Sin embargo, las ventas de caravanas de ocasión disminuyen ligeramente, pasando de 487 en febrero de 2025 a 475 el mes pasado (un 2,5% menos).

Notable aumento

La excepcional subida tiene una interpretación: según la asociación, el significativo aumento en las matriculaciones de autocaravanas y 'campers' nuevas se debe en parte al empuje de las matriculaciones destinadas al mercado del alquiler con el objetivo de renovar la flota de vehículos y destinar los antiguos a la venta a particulares.

Sea para venta o para alquiler, la subida de las matriculaciones deja una misma conclusión: cada vez hay más gente en España que opta por esta forma de viaje, que es transporte y vivienda al mismo tiempo. Temporal o definitiva. Un auge que arrancó allá por 2020 con el confinamiento de la pandemia: "En realidad venía de antes, pero ahí hubo un 'boom'. Y la gente se ha quedado, porque ha descubierto la libertad que brinda viajar así. Saber que, si cambias de planes, no tienes que anular o modificar reservas", explica Juan Ignacio Cru, presidente de la Plataforma Estatal del Karavaning (La Peka).

"El sector del 'caravaning' tuvo un importante crecimiento tras la pandemia por las restricciones en los contactos. Las familias optaron por viajar en autocaravana" Belén Campos — Portavoz de Aseicar

La comparativa respecto a 10 años atrás es significativa: en 2016 se matricularon en España 3.650 vehículos, sumando autocaravanas y 'campers'. En 2025, la cifra subió a 6.067, según datos de la DGT. "El sector del 'caravaning' tuvo un importante crecimiento tras la pandemia por las restricciones en los contactos. Las familias optaron por viajar en autocaravana, lo que favoreció que miles de personas pudieran probar esta forma de viajar. Ese 'boom' vino para quedarse, lo que ha propiciado que cada año siga creciendo el sector", explica Belén Campos, portavoz de Aseicar, quien añade: "La subida del precio del combustible no ha afectado a este tipo de viajes; lo único que ha cambiado son los destinos elegidos, que ahora son más cercanos".

Según datos del sector, en 2026, el parque móvil se desglosa aproximadamente en 244.000 caravanas; 100.000 autocaravanas, y 28.500 'campers'. En total, 372.500 unidades, según los datos de Aseicar. De ellas, "cerca del 30% se destina a vivienda", según explica a EL PERIÓDICO Jesús Gallardo, presidente de la Plataforma de Autocaravanas Autónoma (PACA), una de las principales entidades destacadas en la defensa y regulación del 'caravaning'.

El presidente de la Plataforma de Autocaravanas Autónoma (PACA) es Jesús Gallardo Reportaje / José Luis Roca / EPC

Las cifras difieren según la fuente: PACA habla de 105.000 autocaravanas. La DGT, por su parte, incluye a autocaravanas y 'campers' en la misma categoría y señala que el uso de estos vehículos ha crecido exponencialmente en los últimos 10 años. "Se ha multiplicado casi por tres la cifra de este tipo de vehículos desde el año 2015 –señalan–. De poco más de 48.000 se ha pasado a casi 137.000".

Áreas insuficientes

En España existen entre 1.100 y 1.200 áreas acondicionadas específicamente para este tipo de vehículos. Hace 10 años, el número era de 183. Un incremento que ilustra la subida de la demanda. Y que sigue siendo insuficiente, según fuentes del sector. Explican desde Aseicar que se "necesitarían 2.000 áreas más para poder dar servicio a todos los autocaravanistas que suelen viajar por España. Solo Francia tiene 7.500 áreas, 5.700 Alemania y 4.800 en Italia".

"Cerca del 30% de las caravanas, autocaravanas y 'campers' de España se utilizan como vivienda" Jesús Gallardo — Presidente de la Plataforma de Autocaravanas Autónoma (PACA)

La clave es que la mayor parte de los caravanistas y autocaravanistas que viajan por España son extranjeros. Los datos de la entidad, que se mantienen relativamente estables desde 2021, hablan de aproximadamente 50.000 españoles y 100.000 extranjeros. Significativo es el grueso de viajeros con vehículos-vivienda que proceden de Francia, Bélgica y Alemania.

Multas de hasta 20.000 euros

Esta realidad afecta a los caravanistas locales: los vehículos-vivienda se rigen por unas normas de circulación especiales (su límite de velocidad en autopista, por ejemplo, es de 90 km/h). Y la potestad de autorizar su estancia en un municipio concreto está en manos de los ayuntamientos. Esta es una de las novedades que incorpora la nueva instrucción de autocaravanas que publicó Tráfico el pasado 16 de marzo. "En realidad, el cambio sustancial se produjo en la que se publicó en 2023. En esta ocasión hemos incorporado un par de novedades", declaran fuentes de la DGT.

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Entre ellas, la más polémica es la que otorga a las autoridades municipales el poder de decidir qué condiciones se imponen a los usuarios de estos vehículos: "Esa nueva instrucción solo beneficia a los extranjeros", cuestiona Esteban Hinojal, presidente de la Asociación Madrileña Autocaravanista (AMA). "Si los ayuntamientos imponen sanciones, los extranjeros no las pagan; no hay forma de cobrarlas. Por eso las autoridades ponen especial celo en sancionar a los nacionales, que somos los que no nos vamos a escapar de pagar". Unas multas que pueden llegar a los 20.000 euros según el municipio y que, según Hinojal, "son discriminatorias".