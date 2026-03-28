La ampliación de una mina de caolín enfrenta a dos pueblos de Cuenca: del "hará un destrozo enorme" al "da empleo"

Cuando llega agosto y Arguisuelas (127 habitantes), en la Serranía baja de Cuenca, se pone de bote en bote con los 'hijos del pueblo', el mirador de El Viso, con varios bancos para sentarse, se pone como la Gran Via madrileña, con gente incluso trayéndose la merienda, porque en el horizonte, entre lomas de pinares, se ve una bella puesta de sol. "La mina vendría hacia aquí, en un lindero por la falda de los cerros. El impacto sería brutal porque el destrozo será enorme y se quedará para siempre. Ellos sacan el caolín y se van y nosotros nos quedamos el marrón", describe Julián Bustamente, el único concejal de IU-Podemos en el ayuntamiento -gobernado por el PP, que tiene los otros cuatro ediles- y que es una de las caras visibles del movimiento vecinal contra la ampliación de la mina que explota la empresa SICA-Euroarce.

El pasado enero el ayuntamiento sometió a consulta popular el apoyo a una nueva fase de la mina, que se acercaría a los pinares más cercanos al mirador. De los 64 votos que se emitieron, 48 fueron para rechazar el proyecto de explotación de la empresa, que cuenta en el municipio con tres plantas de procesado.

Vista de una pintada contra la mina de caolín en Arguisuelas. / FERNANDO BUSTAMANTE

Desde los años 70 la empresa Sica, adquirida en 2009 por el Grupo Samca, que explota 15 minas en toda España, extrae en Arguisuelas este mineral arcilloso esencial en la industria de la cerámica. Según la empresa, las extracciones crean 110 empleos (50 directos en la comarca y 60 indirectos), generando un impacto económico de seis millones de euros. Bustamente reduce la cifra. "En los años 70 sí habría 30 o 40 personas trabajando ahí, pero ya no. Engordan la cifras para tratar de convencer", sostiene el concejal durante un paseo por el pinar de debajo de El Viso por donde el tránsito de camiones es frecuente, levantando una polvareda que se ve a cientos de metros de distancia.

"Hay muchísimo polvo en suspensión", lamenta el edil de IU-Podemos mientras señala una de las catas realizadas en los terrenos del que sería el proyecto Ampliación Frente 2-Ángeles, donde se ha quedado montículos de tierra entremezclada con plásticos. "Se generan escombros con mucha porquería", precisa el concejal.

Mirador de El Viso de Arguisuelas, donde se tiene una vista privilegiada de los pinares que según los vecinos quedarían devastados por la ampliación de la mina. / FERNANDO BUSTAMANTE

Pese a la oposición vecinal en Arguisuelas, en el pueblo de enfrente, Carboneras (797 habitantes), a ocho kilómetros de allí, apoya la ampliación de la mina porque es fundamental "para la economía de la comarca y para mantener el empleo", explica a EL PERIÓDICO el alcalde, Carlos Arteche, también del PP.

Una moción de apoyo a la minería

En un pleno de su ayuntamiento se aprobó incluso una moción de respaldo a la actividad extractiva del caolín porque, aseguraba el texto, "sostiene una red indirecta de pequeñas y medianas empresas vinculadas al transporte, el mantenimiento, el comercio, la hostelería y otros servicios esenciales en la comarca y la capital" y constituye el "soporte económico" de cerca de 90 familias repartidas entre los pueblos de alrededor [10 de los trabajadores de la mina son vecinos de Arguisuelas].

"Gracias a la mina nosotros hemos aumentado población, ya no es solo por el caolín, sino por los negocios, entre ellos de hostelería, que contratan gente porque necesitan dar servicio a los camioneros, por ejemplo", añade el alcalde, que evita polemizar con el pueblo de al lado: "Somos pueblos vecinos, respeto lo que ellos piensan y ellos respetan lo que nosotros pensamos".

Vista de una de las catas que se han hecho en los pinares de Arguisuelas dentro del proyecto de la ampliación de la mina de caolín. / FERNANDO BUSTAMANTE

Palpando el tema en las calles de Carboneras uno percibe que es un asunto de controversia y que no está el horno para bollos. "Mira, la mina da mucho trabajo, si no fuera por la mina esto estaría muerto, la gente joven se habría ido, pero no pongas mi nombre, que yo tengo un negocio y gente de varios pueblos que opina a favor y en contra, y no quiero problemas", comenta una mujer. "Claro que queremos que se amplíe la mina, y que continúe mucho tiempo", razona Mercedes en su negocio de alimentación.

"Gracias a la mina hemos aumentado población, ya no es solo por el caolín, sino por los negocios" Carlos Arteche, alcalde de Carboneras

Las razones van por barrios. "Es que la ampliación a quien afecta es a nosotros y queremos defender lo nuestro", tercia Bustamante, durante el paseo por los pinares de Arguisuelas, "porque cuando la gente paseé por aquí y vea todo esto devastado va a ser un shock. Ya lo hemos visto en el Cerro Alejo, donde se desprendió una ladera. Aquí veníamos a jugar de críos, hacíamos cabañas, a recoger leña, a coger setas. En su día había una explotación resinera. Se le tiene mucho aprecio al paraje, además es Red Natura 2000".

"No es una cuestión de dinero, sino de proteger el paraje" Julián Bustamante, concejal de IU-Podemos en Arguisuelas

Según explica Bustamante, la compañía minera deja en las arcas del ayuntamiento -este periódico trató sin éxito de obtener la versión del alcalde- un total de 23.000 euros anuales, una cifra que "tras ver la oposición vecinal subieron a 150.000 euros, con la construcción también de una piscina y más cosas, pero no es una cuestión de dinero, sino de proteger el paraje". Sobre los últimos trámites, el concejal afirma que están a la espera de que la Junta de Castilla-La Mancha responda a un requerimiento sobre si la Declaración de Impacto Ambiental aprobada en 2020 sigue siendo vigente, ya que se refería a parajes "mucho más retirados, con un impacto ambiental distinto al lugar" donde ahora se protecta la expotación.

Vista de los pinares de Arguisuelas, con la polvareda que dejan los camiones de la mina. / FERNANDO BUISTAMANTE

Fuentes de la empresa explican a EL PERIÓDICO que el proyecto obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental favorable en 2020. Al año siguiente, la Junta de Castilla-La Mancha -es la última encargada de dar la autorización ya que todos los recursos subterráneos son de dominio público- autorizó la explotación y restauración posterior de la nueva mina tras entregársele un proyecto minucioso en el que se describía cómo se va a extraer el mineral y cómo restaurar el terreno después.

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"En 2022, el Ayuntamiento de Arguisuelas ya otorgó la licencia urbanística", precisan desde la compañía, donde añaden que en abril de 2024 SICA-Euroarce solicitó al consistorio la ocupación temporal de la otra parte del monte para seguir con el proyecto. "A esa solicitud el ayuntamiento no le dio conformidad, pero la empresa mantiene sus planes de seguir con la explotación del proyecto ya que cuenta con todas las autorizaciones administrativas necesarias para ello", precisan en la empresa.