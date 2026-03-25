La inteligencia artificial detecta un 30% más de cánceres de mama en los cribados y tumores más avanzados

La inteligencia artificial (IA)en los cribados de cáncer de mama reduce la carga de trabajo de los radiólogos en un 44%, detecta hasta un 30% más de cánceres y, además, es capaz de diagnosticar tumores con "más afectación ganglionar". Esto es, más avanzados. Es una de las ideas que ha defendido este miércoles el radiólogo holandés Ritse Mann en el 15º Congreso Europeo de Cáncer de Mama, que se celebra hasta el viernes en Barcelona.

Mann ha participado en el debate 'IA en los programas de cribado de mama: reemplazando las lecturas humanas'. Otras ponentes en este mismo debate han sido más cautelosos con los usos de la IA, como la radióloga noruega Solveig Hofvind, quien ha dicho: "Me gusta la IA, la uso y me beneficia. No digo 'IA nunca', sino 'todavía no'. Que los resultados sean prometedores no significa que ya estén demostrados".

Hasta un 25% de los tumores de mama se podían haber detectado antes: "Aquí es donde el ordenador puede ayudar", defiende el radiólogo holandés Ritse Mann

El docor Mann ha citado varios estudios que defieden el uso de la IA en los cribados mamográficos. "Puede sonar extraño —ha dicho—. Soy radiólogo, me gano la vida mirando imágenes en pantallas, pero sinceramente creo que hay mejores formas de emplear mi tiempo". Mann ha asegurado que, aunque "el cribado reduce claramente la mortalidad y salva vidas", hay un 25% de los tumores de mama que se podían "haber detectado antes". "La mayoría de ellos son cánceres detectados en cribados, pero que eran visibles hasta dos años antes y muy a menudo antes", ha dicho el holandés. "Aquí es donde el ordenador puede ayudar".

La IA, ha asegurado, "aprende de miles de ejemplos y funciona sorprendentemente bien". "Hoy en día, la IA ya iguala o supera a los radiólogos en muchos estudios. Incluso detecta más cánceres relevantes: tumores más grandes y con afectación ganglionar. Es decir, no solo detecta más, sino que detecta mejor". Mann ha citado un "ensayo muy importante" que revela que la IA "redujo la carga de trabajo en un 44%" y que detectó "un 30% más de cánceres". En otro estudio reciente con 42.000 mujeres, se vio que los cánceres detectados por IA —"pero no por humanos"— eran "más grandes" y con "más afectación ganglionar".

"Necesitamos más evidencia"

Por su parte, la doctora Solveig Hofvind ha advertido que "la mayoría de todas estas evidencias" proceden de "entornos controlados", no "del mundo real". En la práctica real, ha precisado, hay una "gran variabilidad", no solo entre la población, sino entre protocolos. Ha señalado, además, los "costes elevados" de la IA y el "impacto ambiental", así como los "problemas legales" y la necesidad de una "actualización y entrenamiento constantes" como contrapartidas a su uso. Hofvind no se ha posicionado contra el uso de la IA, pero sí que ha dicho que aún necesita "tiempo". "Necesitamos más evidencia antes de implementarla ampliamente".

"La IA ayuda, pero aún no estamos preparados para sustituir completamente a los humanos", dice la escocesa Fiona Gilbert

El tercer ponente del debate Simone Schiaffino, como Mann, también se ha mostrado a favor del uso de la IA en los cribados de mamá. La evidencia, ha defendido, es "cada vez más sólida": aumenta la detección de tumores, reduce coste y libera de tiempo a los profesionales. Además, permite una "medicina personalizada". "En el futuro leeremos muchas menos mamografías", ha augurado.

"La IA ayuda, pero aún no estamos preparados para sustituir completamente a los humanos", ha dicho por su parte la radióloga escocesa Fiona Gilbert. Según ella, todavía hay que demostrar que la IA realmente no produce un "sobrediagnóstico", que está preparada para diagnosticar "cánceres agresivos" y que reduce los "de intervalo" —aquellos que se producen después de una mamogragía y antes de la siguiente revisión— para "mejorar la supervivencia". Gilbert ha abogado por conseguir una "mayor evidencia y definitiva de seguridad", obtener "más datos sobre los cánceres de intervalo diagnosticados por la IA" y una "mejor comprensión" sobre cómo usarla. También ha advertido sobre el "sesgo de automatización". "Si hay demasiadas señales de IA, los radiólogos pueden ignorarlas o confiar en ellas en exceso", ha dicho.

"Despegue sin paliativos"

Como explica a EL PERIÓDICO el oncólogo Javier Cortés, miembro del comité científico del congreso, en los próximos años se verá un "despegue sin paliativos" de la inteligencia artificial en diferentes áreas, como anatomía patológica, en ensayos clínicos e incluso en las consultas "para que sean más ágiles y exactas". "No va a sustituir al médico, sino que lo va a complementar".

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Cortés asegura que, en el campo del cáncer de mama, también habrá un "despertar" de la biopsia líquida —que son análisis de sangre en busca de mutaciones—, la cual permite diagnosticar tumores y recaídas. "Y también veremos mejores estrategias terapéuticas". Pero este oncólogo ha puesto también el foco en una realidad que le "preocupa": el 28% de los fármacos aprobados en Europa no están financiados en España. "Es un problema básicamente económico. La sociedad política, la industria farmacéutica, los investigadores, los médicos, entre todos tenemos que ver cómo optimizar los recursos para que los fármacos lleguen a los pacientes", defiende Cortés.