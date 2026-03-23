La llegada de una masa de aire frío provocará un desplome de las temperaturas en toda España a partir del jueves

La última semana de marzo y la primera semana de primavera en España se perfila como estable en gran parte del territorio peninsular, algo convulsa en Canarias y con un posible cambio de tiempo a partir del jueves. Según apunta la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su previsión semanal, todo apunta a que los próximos días serán secos en la mayoría del territorio español, con chubascos en el archipélago canario y partes del norte peninsular y sin mayores sobresaltos meteorológicos a corto plazo. Eso sí, a partir del jueves los modelos apuntan a la llegada de una masa de aire frío que podría provocar un brusco descenso de las temperaturas y dejar valores por debajo de lo normal para la época. De confirmarse, es posible que la primera semana de primavera obligue a sacar de nuevo los abrigos después de unos días de relativa tregua.

Canarias destaca, por ahora, como la región donde el tiempo se perfila como más adverso durante los próximos días. Tras el paso de la borrasca Therese, que en los últimos días ha dejado rachas de viento huracanadas de más de 150 km/h y acumulaciones de más de 200 litros en varios puntos del archipélago, los modelos apuntana que el mal tiempo se alargará durante unos días más. Tanto el martes como el miércoles se esperan chubascos fuertes acompañados de tormenta y granizo. A partir del jueves, todo apunta a que las lluvias seguirán abriéndose paso en algunos puntos aunque con una intensidad mejor que en días anteriores.

En el resto del territorio español, tanto en la Península Ibérica como en Baleares, esta primera semana de primavera se plantea como más estable. Por lo general, según explica Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, durante los próximos días el tiempo será seco en la mayor parte del país aunque en algunos puntos podrían darse chubascos dispersos y de poca intensidad. Sobre todo en el tercio norte y en áreas como los Pirineos y el cantábrico, donde también podrían registrarse nevadas dispersas a partir del miércoles por la tarde. También se esperan chubascos dispersos en algunos puntos del Mediterráneo y Baleares.

Cambio de tiempo a partir del jueves

Todo apunta a que la gran protagonista meteorológica de esta semana será la llegada de una masa de aire frío desde el norte que provocará un brusco descenso de las temperaturas. Los modelos apuntan a que este fenómeno empezará a abrirse paso a partir del miércoles por la tarde y cogerá fuerza a partir del jueves. Para entonces, apunta Del Campo, podrían registrarse caídas de las temperaturas de hasta 8 grados respecto al día anterior. Esto hará que en muchos puntos del interior peninsular se amanezca a cero grados y no se superen los 12 ni en el momento más cálido de la jornada. También se espera que la situación pueda dar lugar a fuertes rachas de viento en varios puntos del territorio.

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Los modelos a medio plazo indican que la situación podría alargarse hasta como mínimo el viernes y el fin de semana. De confirmarse, estaríamos ante unos días con valores por debajo de lo esperable para la época del año y con temperaturas más frías de lo habituales para inicios de primavera. Aun así, según afirman desde la Aemet, aún no hay nada confirmado y habrá que esperar a que los pronósticos corroberen estos escenarios y nos ayuden a entender la evolución de este fenómeno. Y ya de paso, aclarar hasta qué punto debemos mantener las chaquetas de invierno fuera y retrasar el cambio de armario primaveral hasta que vuelva el buen tiempo.