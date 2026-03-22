No hay fronteras para la gestión del agua

La humanidad ha seguido el rastro del agua desde sus orígenes. Que las civilizaciones florecieran a orillas de los ríos no es una casualidad; es un hecho que hoy cobra especial relevancia con la celebración del Día Mundial del Agua. Esta efeméride, celebrada cada 22 de marzo desde hace más de 30 años, recuerda que el agua ha actuado como un hilo que ha cosido la historia humana, permitiendo que las culturas prosperen.

Cuando se habla de la situación del agua en el mundo se suele dibujar un esquema de sus carencias. Sin embargo, existe otra forma de trazarlo: a través de la excelencia en la gestión. El acceso a un servicio de abastecimiento y saneamiento de máxima calidad es el primer peldaño de la salud y del progreso. Hoy, en pleno siglo XXI, ese hilo no puede romperse según el lugar del mapa donde nos encontremos. La tecnología y la experiencia de las empresas gestoras del servicio de agua deben asegurar que un ciudadano en una zona remota reciba la misma calidad de agua que uno en el centro de una metrópoli.

Operarios de Aqualia en unas instalaciones / Aqualia

Para Aqualia, la internacionalización no es solo un plan de expansión, es el compromiso de seguir tejiendo ese hilo azul para que la igualdad de oportunidades sea una realidad en todos los territorios. Porque hablar de entrar en un nuevo territorio no es solo hablar de redes, infraestructura y tecnologías, sino hablar de igualdad. Para la compañía gestora del ciclo integral del agua, este hilo azul representa una responsabilidad que alcanza a 44,9 millones de usuarios en 19 países de cuatro continentes.

En 2025, Aqualia invirtió más de 13,5 millones de euros en digitalización

La presencia de compañías líderes en la gestión del agua en nuevos territorios supone un efecto “puente de conocimiento”. Al implantar sus modelos avanzados de gestión en nuevos mercados de la mano de equipos expertos, estos operadores especializados democratizan el acceso a un recurso vital. Al igual que el agua ha vertebrado la creación de las primeras civilizaciones, la tecnología y la digitalización ahora son palancas para proteger el recurso y, por extensión, los territorios y el medioambiente. La internacionalización permite compartir soluciones frente al cambio climático, llevando la innovación y la tecnología a diferentes rincones del mundo y logrando adaptarse a cada casuística local.

Durante el año 2025, Aqualia produjo 1.157 millones de m³ de agua potable, un caudal vital para el desarrollo de las comunidades. De igual forma, los 1.550 millones m³ de agua residual depurada transformaron lo que antes era desecho en agua apta para ser devuelta a la naturaleza, un paso crítico para evitar crisis sanitarias y preservar los ecosistemas locales. Así mismo, en el último año, el 44,76 % de la energía consumida por la compañía provino de fuentes renovables, un paso más en la hoja de ruta de Aqualia, que pretende alcanzar la neutralidad climática en 2050 en todos sus países de operación.

Cerca de 900.000 contadores inteligentes analizan millones de datos sobre el agua

Digitalizar el agua para preservarla

El progreso en la gestión del agua no termina en el suministro o la depuración. En 2025, Aqualia invirtió más de 13,5 millones de euros en transformación digital, consolidando una estrategia que suma ya casi 50 millones en los últimos tres años. Esta apuesta sostenida permite integrar tecnologías avanzadas en el ciclo integral del agua a través del ecosistema Aqualia Live. Gracias al uso de Inteligencia Artificial y Big Data, la compañía optimiza la eficiencia operativa, predice la demanda y detecta fugas de forma temprana. El impacto directo en el usuario es tangible, puesto que ya operan más de 855.000 contadores inteligentes (duplicando la cifra de hace dos años), una herramienta clave que permite a los ciudadanos monitorizar su consumo en tiempo real y fomentar el ahorro.

Aqualia trabaja para que el agua sea un derecho igualitario / Aqualia

La digitalización del sector hídrico en España está alcanzando hitos históricos. Según el XVIII Estudio de la Asociación Española del Agua Urbana (DAQUAS), la implantación de la telelectura se ha triplicado en apenas cuatro años, cubriendo ya el 43% del parque de contadores. La tecnología está ya dando algunos frutos: el Agua No Registrada (ANR) (pérdidas por fugas o errores de medición) ha caído a un mínimo histórico del 19%, una pequeña victoria frente a las fugas de agua y los errores de medición, desafíos que hasta hace poco parecían imbatibles para las empresas del sector.

No obstante, la Asociación Española del Agua Urbana (DAQUAS) estima que España requiere una inversión anual de 350 millones de euros para atajar las pérdidas reales en las redes de suministro. En su último informe, la entidad advierte que el ritmo actual de renovación de estas infraestructuras es de apenas un 0,2%, una cifra que califica de insuficiente al situarse muy por debajo del 2% ideal necesario para garantizar la sostenibilidad del sistema.

Mantener vivo el hilo azul significa asegurar que el progreso llegue a todos los territorios por igual / Aqualia

Garantía global para potenciar lo local

Aqualia trabaja por utilizar los estándares internacionales para obtener resultados locales, garantizando la mejora continua en los territorios en los que está presente. Esto le ha llevado a ampliar su catálogo de certificaciones ISO en calidad y medio ambiente, cumpliendo una serie de reglas y estándares internacionales que asegura la calidad, seguridad y fiabilidad del servicio. Mientras en Francia (Dreux y Retiers) y México (Cuernavaca y Guaymas) se han certificado las operativas de seguridad y salud, en Colombia se ha reforzado el bienestar del capital humano en cuatro nuevos contratos clave. En Arabia Saudí, el Laboratorio Central de Qassim, en Arabia Saudí, ha obtenido la acreditación ISO 17025 para ensayos de agua, mientras los clústeres Norte y Sur del país han blindado sus sistemas de gestión. Con este avance global, la compañía y sus más de 14.200 profesionales se preparan para resolver los grandes retos del agua, trabajando para que este recurso sea un derecho igualitario y sostenible en cada comunidad donde está presente.

Infraestructuras verdes y gestión sostenible en entornos regionales / Aqualia

La transformación de esos territorios, en ocasiones, va más allá del agua. En Colombia, Aqualia ha impulsado más de 100 acciones sociales, destacando las “Escuelas del Agua” que han capacitado a 2.400 personas, además de programas de desarrollo rural para las comunidades Wayuu. En Georgia, se ha asegurado el acceso al agua en residencias de ancianos y hogares infantiles; mientras que en la República Checa, el programa “Remando juntos” ha dado vida a 170 proyectos locales propuestos por los propios empleados. Este impacto se refuerza con mecanismos de equidad, como los bonos y tarifas sociales de la compañía que benefician a más de 3,5 millones de clientes a nivel mundial, a través de alianzas con entidades como Cáritas o Cruz Roja, en el caso de España.

Por otro lado, la colaboración público-privada ha unido a la empresa con 42 universidades y 23 centros de investigación. Este ecosistema de innovación, sumado al liderazgo en iniciativas como la alianza StepbyWater, hace que Aqualia se sitúe en el centro de un marco de colaboración que cruza múltiples sectores. El camino recorrido demuestra que la gestión eficiente del agua es una condición para el desarrollo humano. Mantener vivo el hilo azul es, en definitiva, asegurar que el progreso llegue a todos por igual. Por ello, Aqualia transforma la innovación y los desafíos climáticos en bienestar y en oportunidades de crecimiento local, con el objetivo de que el agua siga siendo el derecho universal que nos une e impulsa a todos por igual.