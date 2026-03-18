Los médicos de la UCI piden acabar con las guardias 24 horas: "El desgaste trasciende la simple falta de sueño"

La misma semana en la que los médicos protagonizan una nueva semana de huelga contra el Estatuto Marco, el doctor José Garnacho acudió este lunes a la Comisión de Sanidad del Senado como presidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC). Allí, expuso algunas de las principales reclamaciones de los intensivistas y alertó de sobrecarga de recursos y estrés laboral en las UCI, un desgaste potenciado por las guardias de 24 horas que "trasciende la simple falta de sueño".

En el Senado, el doctor Garnacho puso en relieve la labor de los médicos intensivistas y de los equipos de las Unidades de Cuidados Intensivos, especialmente en situaciones de emergencia, e indicó las necesidades para impulsar la atención al paciente crítico en España. El presidente de la SEMICYUC expuso a los miembros de la Comisión de Sanidad la problemática de que, en España, ni todos los hospitales disponen de una UCI, ni estás se rigen bajo un modelo homogéneo.

"Los programas de respuesta rápida liderados por intensivistas han conseguido reducir un 30% la mortalidad hospitalaria. Para seguir avanzando, es necesario incrementar el número de camas y reforzar las plantillas, tanto con más plazas para médicos residentes como creando la especialidad de Enfermería en Críticos, Urgencias y Emergencias, un reconocimiento clave para asegurar la calidad y la seguridad en la atención al paciente crítico", señaló el presidente de los intensivistas.

Camas de la UCI

En España, hay 18,8 camas por cada 100.00 habitantes, en la media de la UE, pero por debajo de Alemania (28,1) y Francia (27,2); y muy alejada de Chequia (líder con 44,9). "Es urgente aumentar la inversión en equipamiento en todos los Servicios de Medicina Intensiva de España, así como dotarles a todos de sistemas de información clínica. Estos ya no son una opción para valorar, sino una necesidad real que optimiza la atención clínica, además de una ayuda clave en la toma de decisiones, garantizan la trazabilidad, mejoran la seguridad clínica y facilitan la comunicación en el entorno sanitario", aseguró el doctor Garnacho.

Trasladó la dificultad para cubrir plantillas mínimas y guardias en muchos servicios, así como la necesidad de mejorar la ratio médico-paciente en las UCI y suprimir las guardias de 24 horas. "Hemos sofisticado la tecnología en las UCI, pero se ha acompañado de una mayor presión asistencial y demanda de servicios, que incide en el riesgo de sobrecarga de recursos y más estrés laboral. Ningún profesional puede minimizar su margen de error tras haber trabajado sin descanso 24 horas seguidas", explicó.

"El cuidador también necesita ser cuidado y es muy importante que los profesionales puedan conciliar su vida profesional con la personal sin que esto vaya en detrimento de su poder adquisitivo", enfatizó

Programas formativos

Otro de los puntos en los que incidió fue la introducción de la Medicina Intensiva en los programas formativos del Grado de Medicina, así como definió de "urgente" la aprobación del nuevo programa formativo de Medicina Intensiva, que está aún a la espera de ratificación definitiva y que no se actualiza desde 1996. Una formación que, junto a la investigación, son constantes durante la carrera profesional.

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Respecto a la investigación, el presidente de la SEMICYUC consideró que, sin la investigación, "nada avanza. Investigar requiere una inversión potente, tanto a nivel económico como de esfuerzo por parte de todos. Los resultados siempre aportan luz sobre la falta de conocimiento y eso solo puede ser bueno".