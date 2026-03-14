Doñana tardará casi tres años en ser readmitida en la lista verde internacional: "Se sale muy rápido y luego cuesta trabajo entrar"

A finales de 2023, el Espacio Natural de Doñana se convirtió en el primero español en ser excluido de la Lista Verde, un prestigioso registro elaborado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). El estado de los acuíferos tras la prolongada sequía y el uso del agua para los cultivos y la amenaza del proyecto de ley para la ampliación de los regadíos llevaron a este organismo de ámbito mundial a dar un aviso a Andalucía. Su patrimonio natural más valioso estaba en riesgo y se debían acometer medidas urgentes para reconducir la situación.

Desde entonces, la Consejería andaluza de Sostenibilidad y Medio Ambiente, dirigida por Catalina García desde 2024, trabaja en reconducir la situación. Sobre la mesa de la UICN ha puesto la paralización del proyecto de ley de regadíos y, especialmente, el pacto histórico alcanzado entre el Gobierno central y la Junta que ha movilizado más de 1.500 millones de euros entre compras de suelo como la Veta La Palma, ayudas a agricultores, financiación a municipios o programas de investigación. A esto se añade que las últimas lluvias han permitido mejorar los acuíferos de forma significativa.

Sin embargo, aún no se ha conseguido desbloquear la situación. Y no está previsto que se consiga al menos hasta el mes de octubre. Es decir, habrán pasado casi tres años desde que se produjo la exclusión de Doñana. "Seguimos trabajando e intercambiando documentación con ellos. Ellos han venido aquí y estamos esperando esa resolución, porque es un expediente muy estricto y tiene que fluir toda la información de manera muy importante y durante mucho tiempo. Se sale muy rápido, y luego cuesta trabajo entrar, pero bueno, nosotros estamos convencidos de que se resolverá ante el desarrollo del acuerdo de Doñana", explica a este periódico la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García.

Según la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente no hay ningún escollo concreto que esté provocando la dilación de los trámites para el regreso a la lista verde. "Son simplemente los trámites propios de este proceso, pero en Doñana se ha registrado una evolución importante y ellos son conscientes de que existen dos administraciones que reman en el mismo sentido para proteger ese espacio natural".

"Necesitamos dos o tres años de lluvias como este"

La situación del Espacio Protegido de Doñana ha mejorado sensiblemente tras las últimas lluvias que han estado por encima de la media de los últimos años. Pero esto no implica que los acuíferos se hayan recuperado. Desde la Junta de Andalucía, de hecho, hacen un llamamiento a la prudencia.

"Acuíferos muy esquilmados como por ejemplo el de Doñana, necesitan más años como este. Si tuviéramos dos o tres años seguidos como este año hidrológico, ese acuífero volvería a recuperarse de una manera total, pero ¿qué nos dicen los datos, qué nos dicen los visores, qué nos dice toda la documentación que tenemos? Que esta situación de normalidad hidrológica es una situación de excepcionalidad hidrológica, no se va a repetir durante muchos años", explica la consejera de Sostenibilidad, Catalina García.

Acuerdo por Doñana

El acuerdo firmado en octubre de 2023 entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España para la protección y recuperación de Doñana contemplaba una inversión de 1.434 millones de euros aunque en los últimos dos años este presupuesto se ha ido incrementando. La aportación autonómica asciende ya a 728 millones de euros de los cuales se están ya ejecutando 477, lo que equivale al 65% del compromiso presupuestario.

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Entre esas partidas entran inversiones como la adquisición de la finca Veta La Palma o las primeras convocatorias de ayudas para que los agricultores abandonen los regadíos y afronten actuaciones de renaturalización de sus terrenos. El Gobierno de España ya ha lanzado sus primeros incentivos y la Junta de Andalucía se encuentra ultimando las bases para poner en marcha su línea de actuación complementaria.