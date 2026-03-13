Los médicos vuelven a la huelga del 16 al 20 de marzo sin atisbo de llegar a un acuerdo con Sanidad

Los médicos vuelven a la huelga del 16 al 20 de marzo (en Catalunya será los días 19 y 20). El lunes arranca una nueva semana de paro nacional convocada por los sindicatos tras un desencuentro que no cesa con el Ministerio de Sanidad. Este mismo viernes la ministra Mónica García ha enviado una nueva carta al Comité de Huelga en el que acusa a los sindicatos de "romper el principio de buena fe y el propósito de diálogo y de las negociaciones" al mantener la convocatoria pesar del acuerdo alcanzado con el Foro de la Profesión Médica, que contaba "con conocimiento y participación" de este comité.

Así lo ha señalado en respuesta a la petición del Comité de Huelga -formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA)- de negociar directamente con ellos, y no con el Foro de la Profesión Médica para poner fin a las movilizaciones y a la huelga convocadas contra el Estatuto Marco.

Un mediador

Sobre el acuerdo alcanzado con el Foro de la Profesión Médica, anunciado el pasado día 5 de marzo, la titular de Sanidad ha asegurado que "suponía la oportunidad de mantener el diálogo, evitar la huelga y desescalar el conflicto", ya que ahondaba en las principales demandas que implican el malestar de los profesionales.

Los sindicatos, sin embargo, ya han dejado claro que con quien debe negociar la ministra es con el Comité de Huelga lo que hace que las posiciones entre ambas partes estén igual de distanciadas que cuando se anunció el inicio de unos paros que, en formato semanal, de momento se alargarán hasta el mes de junio y a los que están llamados más de 176.000 médicos de toda España, los que trabajan en el Sistema Nacional de Salud.

El Foro como mediador

Este viernes, el Comité de Huelga ha señalado que "un acuerdo es un documento formal y público, que ha de ser firmado por las partes que lo establecen y que, en consecuencia, compromete a ambas a poner en marcha medidas concretas en cumplimiento de lo acordado".

"Es verdad" que el ministerio ha ofrecido al Foro una propuesta de acuerdo, añaden, en la que se contemplan aspectos como la creación de un complemento de penosidad/nocturnidad sin concretar cantidades; adaptación de la clasificación profesional "sin atender las demandas del Comité de Huelga y sin concretar más aspectos" o la posibilidad de iniciar el trámite de solicitud de jubilación anticipada.

Sobre esta propuesta, el comité de huelga añade: "su contenido es vago y pobre. Alude a algunas de nuestras demandas fundamentales, pero lo hace en términos tan imprecisos que resulta imposible valorar su alcance o sus consecuencias prácticas. Por otra parte, ignora nuestra reivindicación de un Estatuto propio y de un modelo de jornada basado en la voluntariedad de las guardias".

Numerosas reuniones

La ministra García ha insistido, por su lado, en que el diálogo con las organizaciones que integran el Comité "no es un proceso reciente ni puntual", sino que, en el último año, Sanidad ha mantenido reuniones de trabajo con ellas tanto dentro del Ámbito de Negociación, donde hay un representante de CESM, como en más de 25 encuentros específicos con miembros del Comité. A lo largo de estos 12 meses se han alcanzado diferentes preacuerdos, que "en ningún momento" se han visto reflejados en una desescalada del conflicto por parte de los sindicatos, ha afeado.

La ministra ha trasladado que la intención de diálogo y negociación del Ministerio "sigue vigente, como lo ha estado en todo momento", siempre que se respeten los acuerdos previos que instaban a desconvocar la huelga y al Foro de la Profesión Médica como "ámbito de diálogo y negociación" sobre las mejoras para los médicos.

Nuevas movilizaciones

Los sindicatos, por su lado, insisten en que no van a parar en sus protestas. En esta nueva semana de huelga, organizaciones como AMYTS, sindicato mayoritario de médicos de Madrid, han convocado movilizaciones durante los cinco días de paro, comenzando por una manifestación, el lunes 16 de marzo, que irá del Congreso de los Diputados al Ministerio de Sanidad como señal de protesta.

En esta comunidad, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, se reunía esta semana con responsables de CESM y, como viene haciendo en los últimos meses, pedía a la ministra que retire el Estatuto Marco y ha mostrado su apoyo a la posibilidad de elaborar un texto propio para la profesión. Hay que recordar que, el 26 de enero, Sanidad firmaba con los sindicatos mayoritarios el acuerdo para la aprobación de un nuevo Estatuto Marco, con nuevos derechos y mejores condiciones laborales para los profesionales sanitarios. El acuerdo fue rubricado firmado por CCOO, UGT, CSIF y el sindicato de enfermería Satse.

Los médicos siempre lo han rechazado porque consideran que necesitan un texto propio, que abarque sus peculiaridades. La anterior convocatoria de la huelga, del 16 al 20 de febrero, tuvo un seguimiento desigual -y no excesivamente alto- por comunidades. Pero fueron varios los consejeros de Sanidad los que pusieron sobre la mesa el impacto en la actividad asistencial con la cancelación de intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas o consultas externas programadas.