Las víctimas de la pederastia piden una reunión a Feijóo para que el PP apoye la imprescriptibilidad de los delitos

Las víctimas catalanas de la pederastia han enviado una carta a Alberto Núñez Feijóo para instar al PP a que apoye la imprescriptibilidad de los delitos sexuales sobre menores en el Congreso. En la misiva, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, Miguel Hurtado –primer denunciante del 'caso Montserrat' y portavoz de los impulsores de la ley de imprescriptibilidad– reclama al líder del PP una reunión personal con él y su equipo. La cita, afirman, sería a semejanza del encuentro que las víctimas tuvieron con Pedro Sánchez y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, tras la presentación del acuerdo entre el Gobierno y la Iglesia para la creación de un mecanismo extrajudicial de reparación.

El colectivo pide por carta a Feijóo ser recibido porque están "profundamente preocupados" por la enmienda presentada por su partido a la norma que impulsaron en el Parlament, destinada a promover la no prescripción de los delitos sexuales infantiles y que está siendo tramitada en el Congreso dado que reforma el Código Penal y requiere la aprobación en las Cortes. La enmienda del PP rechaza el objetivo fundamental de la norma, la no prescripción, y propone que las víctimas de violaciones en la infancia tengan hasta los 60 años para denunciar y 65 en los casos más graves, un tope que se rebaja hasta los 50 años para adolescentes de 16 y 17 años víctimas de agresiones sexuales sin penetración.

Pacto con el PSOE

Para las víctimas –según expresan en la carta–, si la ley se queda en una nueva ampliación de plazos, "se corre el riesgo de que no se resuelva el problema" y solo sea un "parche" y una "nueva patada hacia delante, pasando la patata caliente a la próxima legislatura", como a su juicio sucedió con la ley de protección frente a la violencia infantil, llamada 'ley Rhodes', que en el anterior periodo de sesiones amplió los plazos a entre los 40 y 55 años, en función de la gravedad del delito.

Las víctimas reclaman al PP que llegue a un pacto de Estado con el PSOE, que sí defiende la imprescriptibilidad, aunque sus enmiendas rebajan el nivel de ambición de la norma catalana, llamada de 'derecho al tiempo'. Los socialistas limitan la imprescriptibilidad a los delitos de violación de los menores de 18 años. Para las agresiones sin penetración de adolescentes de 16 y 17 años pide que prescriban cuando la víctima tenga 50 años, y en menores de 16, al alcanzar los 55 años.

La posición del PP en la UE

En la carta, recuerdan a Feijóo que el PP ha defendido la imprescriptibilidad total en Bruselas, junto a casi la totalidad del Partido Popular Europeo. Por este motivo reprochan a los populares "el giro de 180 grados" llevado a cabo en el Congreso, respecto a su posición en Europa. Asimismo, recuerdan al principal partido de la oposición que la ley catalana no es una novedad jurídica, sino el "estándar más frecuente en la UE", dado que 15 de los 27 han aprobado legislaciones parecidas.

La imprescriptibilidad se está abriendo paso porque diversas investigaciones indican que la edad media de denuncia en los casos de pederastia es a los 52 años, pero hay víctimas que no se atreven a revelar lo ocurrido y denunciar a su agresor hasta mucho después, debido a las graves secuelas que provocan las agresiones infantiles. Si se denuncia más tarde de los plazos establecidos, el delito prescribe, tal como sucedió en el 'caso Maristas', donde la fiscalía consideró prescritas 13 de las 16 denuncias.

Apoyos internacionales

Por ello, tanto el Parlamento Europeo como el Comité de los Derechos del Niño de la ONU y el Defensor del Pueblo español se han posicionado a favor de la imprescriptibilidad, así como 15 de los 27 países europeos. Ante ello, las víctimas argumentan en la carta que no les parece "una barbaridad jurídica pedir a España que apruebe una ley que ya tienen el 55% de los estados de la UE, convirtiéndose en el decimosexto país en aprobar una norma" destinada a la no prescripción.

Noticias relacionadas

El colectivo recuerda que su petición no les beneficiará directamente, sino que se sustenta en la necesidad de "proteger a las nuevas generaciones porque no puede existir reparación, sin garantías de no repetición". Por ello, piden a Feijóo que se "sitúe en el lado correcto de la historia".