España se adentra en una primavera más cálida de lo normal y con gran incertidumbre sobre las lluvias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) afirma que nos adentramos en una primavera más cálida de lo normal y con gran incertidumbre sobre las lluvias. Según explica la entidad, los modelos estacionales apuntan a una probabilidad de entre el 50% y el 70% de que la próxima estación tenga temperaturas por encima de lo habitual para la época en el conjunto de España y solo entre un 10% y un 20% de que sea más fría de lo habitual. Las previsiones sobre lluvias se muestran extremadamente inciertas para la gran mayoría del territorio y solo apuntan a una probabilidad del 40% de que la estación sea más seca de lo habitual en el suroeste peninsular y Canarias. "De confirmarse, esta primavera se sumará a la racha de estaciones cálidas que hemos venido registrando en los últimos años. La última vez que en España se registró una estación más fría de lo normal fue en 2018", afirma Rubén del Campo, portavoz de la Aemet.

Los modelos estacionales, en los que se recoge la previsión de temperaturas entre marzo y mayo, apuntan a que lo más probable es que la próxima primavera sea una estación más cálida de lo normal en el conjunto de España. Esto no significa que tendremos un calor veraniego desde el primer día sino que, en general, los termómetros estarán por encima de lo habitual para la época. En la mayoría de la Península Ibérica hay una probabilidad del 60% de que esta estación sea más calurosa de lo normal entre ahora y mayo, mientras que en Canarias y el sureste la probabilidad de una primavera cálida es del 60% y en Baleares del 70%. De cara a junio, coincidiendo con el inicio del verano, ya hay modelos que apuntan a que esta estación será mucho más cálida de lo normal en todo el Mediterráneo, en el Cantábrico y Baleares.

Donde los modelos estacionales se muestran más inciertos es sobre el tema de las lluvias. Y es que, según explica Del Campo, esta variable es especialmente difícil de predecir a largo plazo y en estos momentos, con la información disponible, todo apunta a que "es igual de probable un trimestre más lluvioso que más seco de lo normal en casi todo el país". En Cataluña, por ejemplo, hay las mismas probabilidades de que en los próximos meses llueva más, menos o igual de lo esperable para esta época del año. La única región donde los modelos apuntan a algún tipo de tendencia es el suroeste peninsular y Canarias, donde el escenario más claro, con un 40% de probabilidades, es que los próximos meses sean más secos de lo normal. Esto, una vez más, no significa que no vaya a llover sino que, en general, parece que las lluvias estarán por debajo de lo habitual para la época.

Balance del invierno

El análisis estacional también confirma que el pasado invierno, del que nos acabamos de despedir, fue más cálido de lo normal en el conjunto de España. Este dato, según explica Del Campo, indica que las temperaturas registradas durante la pasada estación están por encima de la media de las últimas tres décadas y, por lo tanto, destacan por su carácter cálido. En el conjunto de España se estima que las temperaturas estuvieron hasta 1 grado por encima de lo esperable para la época y durante algunos periodos se registraron anomalías de hasta 5 grados respecto a lo habitual. Los registros históricos indican que fue el noveno invierno más cálido desde el comienzo de la serie en 1961 y el sexto más caluroso de todo siglo XXI. "Los ocho últimos inviernos han sido más cálidos de lo normal: seis han sido muy cálidos y dos cálidos", afirman desde Aemet.

Noticias relacionadas

Las lluvias fueron el gran protagonista de último invierno en España. Tras unos años marcados por la sequía y la escasez de precipitaciones, los registros confirman que entre diciembre y febrero llovió un 171% del valor normal en el conjunto del territorio Español. Se estima que esta estación fue el octavo invierno más lluvioso desde el comienzo de la serie en 1961, y el tercero del siglo XXI, quedando tan solo por detrás de los registrados en el año 2010 y 2000. "En conjunto, la suma de las lluvias de enero y febrero es la más alta de los últimos 47 años", afirma Del Campo, quien recuerda que estas cifras están muy relacionadas con el tren de borrasca inédito registrado en los últimos meses y que, en su momento álgido, llegaron a dejar una media de un nuevo frente cada 4 o 5 días.