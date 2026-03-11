La Fiscalía asegura que se desarrolla "una investigación seria" sobre el siniestro de Adamuz

La fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, ha asegurado este miércoles a Europa Press que "tiene que haber tranquilidad absoluta, porque se lleva una investigación judicial seria y están implicados muchos profesionales para que se llegue a buen puerto" en la causa del siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba), donde el domingo 18 de enero fallecieron 46 personas y hubo más de 120 heridos.

En declaraciones a los periodistas en Jaén, la fiscal ha comentado que "cada día hay diligencias nuevas", que "no se pueden estar explicando diariamente", si bien ha defendido que "no se ralentice el trabajo", de modo que "el fiscal está de una manera activa impulsando el procedimiento y por el juzgado se está accediendo a todo lo que pide el fiscal", como en relación a la apertura de las cajas negras de los trenes.

Un informe independiente

Ha aseverado que también se había pedido por la Fiscalía que, además de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y de otras periciales, se nombraran a tres peritos ingenieros de caminos para que "hicieran otra pericial y también se accedió a ello". "Cada actuación que está pidiendo la Fiscalía se está accediendo a ella", ha valorado.

Además, ha recordado que ella estuvo en la zona cero con el fiscal jefe de Córdoba, Fernando Sobrón, a la mañana siguiente de ocurrir los hechos y luego se trasladaron a la Ciudad de la Justicia, donde estaba el centro de identificación de los cadáveres, donde "hubo una plena colaboración y un trabajo excepcional por parte de los forenses, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el juzgado", ha elogiado.

La recogida de muestras por Adif "en absoluto iba a alterar la investigación"

Entretanto, cree que "las discusiones que puede haber fuera del juzgado no se trasladan al procedimiento judicial y se está tramitando con la seriedad que merece", de forma que sobre el hecho de que "se habían llevado algunas piezas del lugar de los hechos sin haberse observado la autorización preceptiva judicial", ha dicho que le informaron de que "en absoluto iba a alterar la investigación, porque no afectaba", si bien "la jueza ha dictado que no se haga intervención alguna si no es con autorización judicial".

"Cada petición que se hace al juzgado se le da traslado al fiscal", ha aseverado la fiscal superior, quien ha mencionado que hay tres fiscales en la causa. Al efecto, el fiscal jefe y ella pidieron a la Fiscalía General del Estado "un refuerzo de un fiscal y ese fiscal se concedió". "Ese refuerzo trabaja en Córdoba apoyando a los fiscales que llevan el asunto de Montoro", ha destacado.