El Congreso apoya ampliar 10 años el plazo de prescripción de los delitos de pederastia

La ley que impulsó el Parlament para promover la imprescriptibilidad de los delitos sexuales infantiles tiene visos de que va a ser transformada y reducido significativamente su nivel de ambición a su paso por el Congreso. El Periódico ha tenido acceso a las enmiendas presentadas por los partidos y la conclusión es que, por el momento, no hay una mayoría a favor de la no prescripción. No obstante, como mínimo, ocho de cada diez diputados –es decir, los parlamentarios de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, Podemos, BNG y el PP– apoyan ampliar 10 años los plazos de prescripción actuales, que finalizan cuando la víctima cumple 40 años para los delitos leves y terminan a los 55 en las agresiones más graves.

La ley catalana emanó de la comisión que investigó la pederastia en la Iglesia, donde las víctimas expresaron que sufrir una violación en la infancia o la adolescencia deja graves secuelas, entre ellas sentimiento de culpa, vergüenza o negación de lo ocurrido, que a veces impiden a los afectados revelar lo sucedido o denunciarlo hasta que han pasado décadas.

Según investigaciones realizadas en otros países, la edad media de denuncia es de 52 años, de ahí que PSC, ERC, Junts y Comuns, haciéndose eco de una reivindicación histórica de las víctimas, impulsaran una ley de imprescriptibilidad, con el fin de acabar con los resquicios actuales de impunidad. Es la llamada ‘ley de derecho al tiempo’ que, una vez aprobada por el Parlament, está siendo tramitada por el Congreso porque modifica el Código Penal y es preciso la luz verde de las Cortes.

La ley catalana propone la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos contra menores de 16 años y castigados con una pena máxima de cinco o más años

En concreto, la ley catalana propone la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos contra menores de 16 años y castigados con una pena máxima de cinco o más años, así como la agresión sexual con penetración (llamada popularmente violación) en el caso de adolescentes de 16 y 17 años. Para el resto de tipos delictivos, la víctima tendría hasta los 50 años para denunciar.

Pero esta propuesta ha sido enmendada por casi todos los partidos. El PSOE, por ejemplo, limita la imprescriptibilidad a los delitos de violación de todos los menores de 18 años y para las agresiones sexuales sin penetración, de adolescentes de 16 y 17 años, pide que prescriban cuando la víctima tenga 50 años y en menores de 16, cuando estos cumplan 55 años.

El PP rechaza la imprescriptibilidad pese a haber defendido esta opción en el Parlamento Europeo

El PP, en cambio, rechaza la imprescriptibilidad, pese a haber defendido esta opción en el Parlamento Europeo. Las enmiendas populares proponen que las víctimas de violación tengan hasta los 60 años (65 años en los casos de violación agravada) para denunciar. En el caso de agresiones sin penetración, hasta los 55 años en menores de 16 años y hasta los 50 años para adolescentes de 16 o 17 años. Más duro aún se muestra Vox, partido que rechaza ampliar los plazos actuales de prescripción.

Por el contrario, Sumar, Podemos, ERC, Junts, BNG y Bildu apoyan –algunos con ciertos matices– la propuesta catalana. En este grupo faltaría el PNV, cuya enmienda mantiene en lo sustancial la regulación actual, para que hubiera, junto al PSOE, una mayoría en favor de la imprescriptibilidad en los delitos más graves compuesta por los partidos del bloque de investidura. Por tanto, si el grupo vasco no apoya la reforma, la única opción de que la ley salga adelante es con los votos del PP, que a día de hoy solo defiende ampliar los plazos.

Teniendo en cuenta que el PSOE apoya la imprescriptibilidad, aunque la limita a los delitos extremadamente graves como los de violación, esperamos poder convencer al PP de que flexibilice su postura Miguel Hurtado — Víctima y activista

"Sensación agridulce"

En este escenario, la negociación está dejando en las víctimas “una sensación agridulce”. "Nos alegra que haya una mayoría absolutísima a favor de ampliar, como mínimo en 10 años, los plazos de prescripción actuales para los delitos de pederastia. Esto quiere decir que, de sobra, los números dan para que el Congreso apruebe la ley antes de junio. Sin embargo, nos sorprende y nos entristece el giro de 180 grados que ha dado el PP. Ha pasado, en menos de un año, de defender la imprescriptibilidad total para la mayoría de los delitos de pederastia en el Parlamento Europeo, junto con sus homólogos europeos, a oponerse a la imprescriptibilidad incluso para los delitos más graves en el Congreso", indica Miguel Hurtado, primer denunciante de abusos sexuales en abadía de Montserrat y uno de los máximos impulsores de la normativa.

"Teniendo en cuenta que el PSOE sigue apoyando la imprescriptibilidad, aunque la limita para delitos extremadamente graves como los de violación, esperamos poder convencer al PP de que flexibilice su postura, para conseguir un gran pacto de estado en favor de la no prescripción. Esta medida no es populismo punitivo, es la garantía de no repetición que ha pedido el Comité de los Derechos del Niño de la ONU a España y que ya han aprobado 15 de los 27 Estados de la UE”, añade.