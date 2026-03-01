Sara Aagesen: "Crearemos una red para proteger a los divulgadores climáticos frente a los ataques de los negacionistas"

En los últimos meses, España se ha adherido a varios tratados internacionales denunciando el peligro de la desinformación climática y hasta ha incluido esta cuestión dentro de los ejes del Pacto de Estado contra la emergencia climática. ¿Por qué lo consideran tan prioritario?

La lucha contra la desinformación es una prioridad para nosotros. Hace unas semanas, el Foro Económico Mundial publicó su informe de riesgos globales y señaló que, a corto plazo, la desinformación se sitúa como el segundo peligro más importante para el mundo. Más a largo plazo, a 10 años vista, el informe señala que cinco de los diez grandes riesgos globales son ambientales y relacionados con el cambio climático. Por eso nos preocupa tanto la desinformación climática. Porque nos puede situar en una situación de no actuar, de no anticiparnos, de no contar con una información veraz que nos permita estar más protegidos.

¿Qué acciones han llevado a cabo para abordar esta problemática?

En los últimos meses, todo el Ministerio, desde el equipo de comunicación hasta yo misma, nos hemos reunido con académicos, periodistas, divulgadores climáticos y también con profesionales especializados en verificación para conocer cuál es su visión del problema y entender de qué manera podemos atajarlo. Y, con todo ello, estamos trabajando para lanzar en las próximas semanas un plan de acción contra la desinformación climática.

El fenómeno de la desinformación y del negacionismo climático tiene muchas aristas. ¿Qué medidas van a desplegar para hacer frente a ello?

En el plan de acción que estamos preparando se contemplan varias medidas porque, efectivamente, se trata de un problema que está amplificado y que tiene distintas dimensiones. Uno de los principales ejes en los que queremos actuar, y que es algo que nos han reclamado los verificadores, es una estrategia para lograr que la información veraz corra mucho más que los bulos. Sabemos que las 'fake news' se viralizan rápido, corren, vuelan por las redes. Por eso queremos actuar para hacer un bloqueo a la desinformación climática y lograr que la información veraz llegue antes. Ese será uno de los grandes pilares de la estrategia.

Uno de los fenómenos más preocupantes relacionados con el auge del negacionismo son las campañas de acoso a divulgadores climáticos.

Exacto. En los últimos años se han registrado gran cantidad de ataques a científicos y divulgadores en materia de cambio climático. En el último informe del Observatorio de Comunicación sobre el Cambio Climático se dice que en plataformas como X casi el 50% de los mensajes sobre cambio climático son negacionistas y que hasta el 17% de quienes divulgan sobre la materia afirman recibir ataques y mensajes de odio. Ante esta situación no podemos quedarnos pasivos. Esa será otra de las medidas del plan. Crearemos una red de apoyo para proteger a los divulgadores climáticos frente a los ataques de los negacionistas. Queremos proteger a quienes informan sobre cambio climático porque ellos son los primeros que nos protegen a nosotros, brindando información, y necesitamos que sigan ejerciendo su profesión sin sentirse atacados.

Hace unas semanas enviaron ustedes una carta a la Fiscalía de Delitos de Odio denunciando justamente estos ataques de grupos negacionistas a divulgadores climáticos. ¿Cree que esta cuestión debería abordarse en los tribunales?

Tenemos informes que señalan que los ataques y los mensajes de odio a los divulgadores climáticos están creciendo exponencialmente. Por eso hemos recopilado información de distintas instituciones del mundo académico y lo hemos comunicado a la Fiscalía para que se tenga conocimiento. Pero ahora toca algo distinto. Ahora toca hacer una reflexión en profundidad de dónde está el límite entre la libertad de expresión y los ataques que reciben científicos, divulgadores y hasta meteorólogos que, insisto, cada día nos están protegiendo brindándonos información científica.

El negacionismo ya no es un fenómeno aislado que se encuentra en algunos rincones de internet sino que se está haciendo fuerte y hasta ha calado en la política. ¿Le preocupa este fenómeno?

Cuando pienso en el negacionismo me viene a la cabeza la imagen de alguien peleándose con un termómetro que sabe que está subiendo. Es una lucha inútil y extremadamente peligrosa. Porque el cambio climático está aquí y lo estamos viendo. Vemos inundaciones, sequías, olas de calor e incendios que se agravan por el cambio climático. Negar la realidad no nos va a proteger. Negarlo va a impedir que estemos mejor preparados ante estos escenarios. La política hecha desde el negacionismo, la política alejada de la vivencia científica, es una política kamikaze que pone en peligro a la ciudadanía.

En Estados Unidos ya hay un presidente abiertamente negacionista. Y en España, hay partidos que también lo llevan por bandera.

Sí. Esta misma semana hemos visto la presentación de ese documento marco del PP para pactar con la extrema derecha en la cual se recogen reflexiones tan alejadas de la realidad como que las políticas climáticas reducen y atacan el empleo, alejan la energía asequible y destruyen la industrialización. Y precisamente es lo contrario. España es una muestra clara de que gracias a las políticas climáticas conseguimos precios más asequibles de la energía y que generamos empleo y crecimiento económico. Por lo tanto, el negacionismo no solo es una locura desde el punto de vista de la protección de la ciudadanía sino que también nos aleja de esas grandes oportunidades que está teniendo España.

Con Trump dando marcha atrás en las políticas climáticas, países como Argentina imitándolo y Europa avanzando al ralentí, hay quien argumenta que los países comprometidos con avanzar en la agenda verde se están quedando en solitario. ¿Tiene sentido seguir avanzando mientras muchos dan marcha atrás?

Siempre tiene sentido la lucha basada en la evidencia científica, en principios, en oportunidades, en responsabilidad, en el interés general, en la protección de las personas. Aunque los movimientos de Estados Unidos han sido retrocesos históricos, sí existe una amplia mayoría que forma parte de la Convención Marco de Cambio Climático, que sigue apostando por el Acuerdo de París, y que sigue apostando por una agenda climática, de protección del medio ambiente que, insisto, es una agenda de protección, seguridad y de competitividad. De hecho, para Europa esta agenda es la clave de bóveda para potenciar la economía en un momento crucial para el futuro de la UE. Así lo ha recordado esta semana el presidente Sánchez en una carta remitida a Costa. España defiende que un instrumento como el ETS (poner precio al carbono) se ha demostrado esencial para la competitividad y para una agenda industrial de innovación en Europa.

Después del fracaso de cumbre del clima de Brasil ha quedado claro que el mundo está cada vez más dividido entre los que sí quieren avanzar y quiénes no. En este contexto, Colombia ha organizado la primera cumbre para los países que están comprometidos con el abandono de los combustibles fósiles. ¿Qué espera sacar España de este encuentro?

El hecho de tener una cumbre para abordar el abandono progresivo de los combustibles fósiles es un hito importante. España, por supuesto, estará, estaré presente yo personalmente, y representar al Gobierno de España. Esperamos que la cumbre de Santa Marta sea un punto de inflexión para hablar sobre cuáles son las mejores medidas para dejar atrás los combustibles fósiles y, a su vez, sobre cómo abordar los grandes desafíos que podemos tener a nivel energético. Espero que todo lo que se hable en este encuentro pueda después formar parte de las discusiones de la cumbre de Turquía (COP31). En los últimos meses también he tenido la ocasión de reunirme con el presidente de la cumbre de Brasil y me ha reafirmado que también ellos están trabajando en una hoja de ruta para el abandono progresivo de los combustibles fósiles. Con lo cual, avanzamos.