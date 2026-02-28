La IA desata la volatilidad en bolsa y pone a prueba la resiliencia del sector software

La industria del software atraviesa una crisis debido a la rápida evolución de la inteligencia artificial (IA), que ha pasado de ser percibida como una herramienta de eficiencia a ser vista como una amenaza existencial, provocando una volatilidad en bolsa que pone a prueba la resiliencia de los gigantes del sector.

El epicentro de este nerviosismo se materializó esta semana cuando un informe viral de Citrini Research pintó un sombrío panorama de un futuro en el que el cambio tecnológico impulsa una carrera a la baja en el trabajo de oficina.

El informe describe un escenario donde la IA es un éxito tecnológico, pero un desastre macroeconómico. Citrini Research indica que para junio de 2028, la economía estadounidense colapsará no por falta de productividad, sino porque la IA ha hecho que la inteligencia humana sea abundante y barata, destruyendo el ciclo de consumo tradicional.

"Ejercicio de pensamiento"

El autor advierte de que, aunque esto es un "ejercicio de pensamiento", a día de hoy todavía hay tiempo para ajustar las carteras de inversión y las políticas sociales antes de que los bucles de retroalimentación se vuelvan imparables.

El jueves, el fundador de la compañía de pagos Block, Jack Dorsey, anunció un recorte de más de 4.000 puestos de trabajo -cerca del 40 % de su plantilla- como parte de una reestructuración para que la IA optimice sus operaciones.

"Los sistemas de IA han cambiado lo que significa construir y dirigir una empresa. Un equipo significativamente más pequeño usando estas herramientas puede hacer más y mejor", afirmó el también cofundador de Twitter.

Atención al cliente

El verano pasado, el director ejecutivo de Salesforce, Marc Benioff, dijo que la IA ya realiza entre el 30 % y el 50 % del trabajo en la empresa especializada en atención al cliente.

Desde el "boom" de la IA con ChatGPT en noviembre de 2022, las empresas detrás de esta innovación han comparado la herramienta con una calculadora, ejemplificando que el hecho de tener una nueva herramienta entonces no hizo que el papel de los contables desapareciera.

No todas las predicciones de los expertos son apocalípticas y figuras como Aaron Levie, director ejecutivo de Box, recuerda en los medios especializados que en transiciones anteriores (el móvil y la nube), el mercado terminó siendo mucho más grande para las empresas que supieron adaptarse. Las firmas establecidas defienden que poseen algo que los nuevos modelos de lenguaje no tienen: el "sistema de registro" y el contexto operativo de las empresas.

Volatilidad en Wall Street

La sensibilidad del mercado alcanzó su punto crítico este pasado lunes, tras la publicación de Citrini Research, cuando Wall Street reaccionó a la baja: las empresas de software Datadog, CrowdStrike y Zscaler se desplomaron más de un 9% cada una.

Además, las acciones de American Express, KKR y Blackstone, todas mencionadas por Citrini, registraron pérdidas.

Por su parte, IBM sufrió un duro golpe, con una caída de más del 13 %, después de que Anthropic anunciara que su herramienta Claude Code podría utilizarse para modernizar los sistemas heredados que ejecutan COBOL, un negocio clave de la compañía.

COBOL, abreviatura de Common Business-Oriented Language (Lenguaje Común Orientado a los Negocios), es un sistema de código dominante desarrollado a finales de la década de 1950 que sigue siendo la columna vertebral de sectores críticos como la banca y los seguros, ya que el 95 % de las transacciones en cajeros automáticos en Estados Unidos lo usan.

Sector del transporte

Otro ejemplo se vio a principios de este mes, cuando las acciones del sector del transporte tuvieron uno de sus peores días después de que un antiguo fabricante de máquinas de karaoke promocionara nuevas herramientas de IA para optimizar el transporte por carretera.

No obstante, muchas de estas acciones recuperaron gran parte de sus pérdidas poco después, lo que llevó a algunos inversores a describir el mercado como de gatillo fácil.

Bill McDermott, director ejecutivo de ServiceNow, aprovechó una conferencia telefónica con Wall Street el mes pasado para presentar una enérgica defensa contra las especulaciones de que la IA acabará con las empresas de software.

Hizo estas declaraciones tras una caída de 100.000 millones de dólares en el valor de mercado de su empresa durante el año anterior y las acciones de ServiceNow continuaron con un desplome de más de un 20 % desde entonces.