Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 27 de febrero de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 27 de febrero de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 27, 24, 39, 42 y 14 y las estrellas 10 y 06.
El código del Millón ha sido el ZDH01056.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Abascal en Zamora: 'Quieren otros cuatro años para seguir estafando
- Milena y Martín, dos jóvenes que dan vida al bar de Rionegro del Puente
- Las raíces zamoranas de Santiago Abascal: 'Uno de mis bisabuelos nació en Zamora
- GALERÍA | Santiago Abascal en un acto de precampaña de Vox en Zamora
- Villalar 9, el edificio de Benavente que pasa las noches en vilo y en vela por los excesos de un vecino
- La escultura de Isabel la Católica se traslada a un lateral del Alcázar de Toro
- Zamora da el último adiós a Jose Ángel Rivera de las Heras, el cura del Patrimonio
- Fallece el sacerdote zamorano José Ángel Rivera de las Heras