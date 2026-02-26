Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas
Ciencia pedirá el cese del gerente del CNIO acusado de acoso por la exsecretaria general
El ministerio considera que lo ocurrido son "unos hechos impropios de una institución como el CNIO"
EP
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha anunciado que este viernes solicitará en el Patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) el cese del gerente de la institución, José Manuel Bernabé, tras las acusaciones de presunto acoso y condena "de forma rotunda" estos hechos.
Según señalan fuentes del Departamento de Diana Morant, "tras las informaciones publicadas esta mañana por el diario 'ABC' sobre un presunto caso de acoso en el CNIO, y tras conocer los hechos descritos, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades condena de forma rotunda lo que consideramos unos hechos impropios de una institución como el CNIO".
La citada publicación indica que la entonces secretaria general del CNIO, Laura Muñoz, presentó el pasado 11 de noviembre una queja en el área de Recursos Humanos contra José Manuel Bernabé, por su "situación laboral y solicitud de amparo frente a posibles represalias".
Según relata en su denuncia, tras la incorporación de José Manuel Bernabé como gerente, el pasado 1 de septiembre, "se han producido cambios en mi dinámica profesional y un trato personal poco habitual que, con el paso de las semanas, me han hecho sentir cada vez más incómoda e insegura en el ejercicio de mis funciones", asegura. Además, comenzó a enviarle whatsapps de contenido personal lo que le resultó "progresivamente incómodo e inapropiado en el contexto de una relación jerárquica". Finalmente, la denunciante lo puso la situación también en conocimiento del patronato.
- Fallece el sacerdote zamorano José Ángel Rivera de las Heras
- Abascal en Zamora: 'Quieren otros cuatro años para seguir estafando
- La propuesta salomónica de Guarido para el futuro de la residencia de Los Tres Árboles y su firma en la campaña sindical
- Un detenido en Benavente tras atacar con un cuchillo a la Policía Local y a la Guardia Civil
- El Ayuntamiento de Zamora arranca el contador y estima el plazo de paralización de las obras del Mercado de Abastos
- Hablan los vecinos de los hermanos protagonistas del asesinato de Peleas de Abajo: 'Se defendían a capa y espada
- GALERÍA | Santiago Abascal en un acto de precampaña de Vox en Zamora
- Accidente en San Vitero con una persona herida y atrapada en el interior del vehículo