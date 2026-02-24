Un pueblo abandonado de Picos de Europa se vende por 380.000 euros: "Es idóneo para restaurarlo e incorporarlo a programas de desarrollo rural"

La venta de pueblos abandonados -se calcula que hay más de 3.000 por toda la orografía española- se han convertido en un reclamo para gente que busca nuevas experiencias o nuevas oportunidades. Hace dos años, un matrimonio holandés compraba una aldea de Burgos, Bárcena de Bureba, que llevaba casi medio siglo abandonada, con la intención de convertirla en una ecoaldea. En la actualidad, suma cinco familias residiendo en ella, con cinco niños en total.

El mismo destino podría tener Porcieda, una pequeña aldea abandonada a 10 kilómetros de Potes (Cantabria), perteneciente al municipio de Vega de Liébana. Se trata de uno de los pueblos más antiguos del valle, situado en el corazón del Parque Nacional Picos de Europa, y cuyas casas, algunas semiderruidas, "son uno de los mejores ejemplos de arquitectura popular lebaniega".

El portal inmobiliario Sibarist ha sacado a la venta el pueblo, que tiene una superficie de 3.000 metros cuadrados y 1.325 m2 contruidos, por 380.000 euros.

Vista del Valle de Liébana donde se encuentra la aldea abandonada. / THE SIBARIST

"Sin duda es un pueblo idóneo para restaurar e incluirlo en los programas de Desarrollo Rural, potenciando los objetivos claves: medioambiental, social, productivo y cultural", señala el portal especializado en la venta de inmuebles en el espacio rural.

El municipio consta de 10 viviendas semiderruidas, repartidas en 12 solares. "En la entrada del pueblo se encuentra uno de los edificios mejor conservados, la ermita de Nuestra señora de las Nieves", reza el anuncio.

El pueblo, de cuyo último habitante se fue hace 20 años y que ya ha estado en otras ocasiones en venta -llegó a salir al mercado por 1,5 millones de euros-, tiene todavía 378 m2 de suelo urbano sin edificar.