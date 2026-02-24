Solo tres de cada 10 jóvenes se declaran feministas, un sentir que desciende tanto en chicos como en chicas

Las grandes movilizaciones feministas entre 2017 y 2021, como la huelga del 8-M, el 'Me Too' o las protestas en contra de la primera sentencia de 'La Manada', fueron un revulsivo en la lucha por la igualdad de género y normalizaron el sentir feminista entre los españoles. Sin embargo, la contrarreacción encabezada por los negacionistas y la ultraderecha están provocando una involución, hasta el punto de que solo el 38,4% de los jóvenes españoles se declaran feministas, el nivel más bajo desde antes de la pandemia, según refleja el barómetro Juventud y Género, elaborado por Fad Juventud y presentado este martes.

Se trata de la quinta edición de un sondeo referente en las opiniones juveniles en torno a la igualdad, que permite testar la evolución de las percepciones de chicos y chicas durante la última década. La comparativa longitudinal refleja un incremento del sentir feminista entre 2017 y 2021 (pasando de un apoyo del 34% al 50%), lo que supuso que eran más los que se sentían feministas que los que no (50% sí y 38,6% no), para a continuación iniciar un camino descendente hasta la actualidad. Así, el dato del 2025, con un 38,4% de jóvenes feministas, se sitúa casi 12 puntos por debajo del máximo de 2021, cuando se produjo un "punto de inflexión" que Fad Juventud achaca "al auge de los discursos negacionistas".

El sondeo publicado este martes indica, además, que la involución se ha producido tanto en los chicos como en las chicas, que son abiertamente más feministas, pero cada vez menos. Así, el descenso en sentir feminista comenzó en los hombres, ya en 2019, pero entre 2023 y 2025 se ha producido una cierta estabilización, con un porcentaje similar, en ambas oleadas, de solo un 26% feministas. En las mujeres la tendencia a la baja se inició en 2021 y ha continuado en los últimos años, al pasar de un 67% de apoyo a este sentimiento, a un 51,3% en la actualidad. En paralelo, se han incrementado las chicas que dicen no saber o no querer contestar.

La reducción del sentir feminista no se debe a que los hombres jóvenes están adoptando posturas cada vez más antifeministas, sino al incremento de mujeres que no saben o no quieren posicionarse Fad Juventud

Por tanto, según el informe, "la reducción del sentir feminista global entre 2023 y 2025 (que pasa del 41,8% al 38,4%) no se debe a que los hombres jóvenes están adoptando posturas cada vez más antifeministas, puesto que sus posiciones se mantienen estables, sino al incremento de mujeres que no saben o no quieren posicionarse ante el feminismo". En este contexto, el sondeo también refleja una cierta polarización: casi la mitad de la población joven (el 49,2%) considera que el feminismo es necesario para lograr la igualdad y el mismo porcentaje que es una "herramienta de manipulación política". Asimismo, otro 48,9% reconoce que hay grandes desigualdades de género.

Las denuncias falsas

El contexto sociocultural y político y los discursos reaccionarios se reflejan, en concreto, en las opiniones de los jóvenes hacia la violencia de género y sexual. Así, ha aumentado del 44,2% en 2023 al 50,8% en 2025 el número de chicos y chicas que opinan que "los hombres están desprotegidos ante las denuncias falsas" y del 38,3% al 44,6% quienes piensan que "se ha perdido la presunción de inocencia para los hombres".

Crece del 8,8% en 2019 al 20,3% los jóvenes que piensan que "la violencia de género no existe, es un invento ideológico"

Asimismo, crece del 8,8% en 2019 al 20,3% los jóvenes que piensan que "la violencia de género no existe, es un invento ideológico" y una evolución similar (del 8,3% al 19%) tiene quienes opinan que "si es de poca intensidad, la violencia de género no es un problema". Aún así, hay un consenso generalizado, en torno a la idea de que "la violencia de género es un problema social muy grave", que apoyan siete de cada 10.

Al mismo tiempo, el estudio muestra que en la vida cotidiana existen consensos amplios en torno a tener relaciones igualitarias. Así, el 81,8% de los jóvenes defiende la comunicación abierta y sincera como base de una relación saludable y el 77,4% considera que la igualdad de derechos y responsabilidades es un elemento fundamental en la pareja.

El 27,3% de las chicas jóvenes declara que le han revisado el móvil y el 26,6% que le han dicho con quién puede o no puede hablar

Sin embargo, persisten preocupantes dinámicas de control en las relaciones sentimentales. Así, el 32,1% de las mujeres jóvenes afirma que su pareja se ha enfadado por no responder inmediatamente a mensajes o llamadas (17,5% ellos); el 27,3% declara que le han revisado el móvil (17% ellos) y el 26,6% que le han dicho con quién puede o no puede hablar (17,2% ellos).

Los celos

Además, cerca de la mitad se muestra de acuerdo con postulados ligados al amor romántico: el 48,4% está de acuerdo con que tener pareja implica una entrega absoluta a la otra persona y el 46,8% considera que debería pensarse como un proyecto para toda la vida desde el inicio. Un 31% cree que merece saber dónde está su pareja en todo momento, un 22,9% interpreta los celos como prueba de amor y un 20,9% normaliza revisar el móvil de la pareja. Aunque no son posiciones mayoritarias, "muestran la coexistencia de ideas tóxicas y posesivas del vínculo", según el informe.

La juventud ha incorporado marcos igualitarios en muchos aspectos de su vida, pero también está expuesta a discursos contradictorios que influyen en su posicionamiento Beatriz Martín Padura — Directora general de Fad Juventud

Ante estos resultados, Beatriz Martín Padura, directora general de Fad Juventud, interpreta que “la juventud ha incorporado marcos igualitarios en muchos aspectos de su vida cotidiana, pero también está expuesta a discursos contradictorios que influyen en su posicionamiento. No hablamos de retrocesos lineales ni de avances uniformes, sino de un escenario complejo donde conviven consensos amplios con percepciones divergentes”.

El barómetro ha sido realizado a través de una encuesta online a una muestra de 3.327 personas residentes en España, de las cuales 1.528 son jóvenes de entre 15 y 29 años. El trabajo de campo se desarrolló entre abril y mayo de 2025.