En Santo Domingo-Caudilla
Hallan una bomba de la aviación alemana en el patio de una vivienda de Toledo
El artefacto explosivo mide 38 centímetros y tiene aletas en su parte trasera
EFE
Agentes del grupo de especialistas en desactivación de explosivos (Gedex) de la Guardia Civil han recogido este lunes una bomba de aviación alemana, de la época de la Guerra Civil, que ha sido hallada semienterrada en el patio de una vivienda del municipio de Santo Domingo-Caudilla (Toledo).
Tras recoger el artefacto, los agentes del Gedex lo han trasladado a un lugar para explosionarlo aunque en un principio iba a ser en Ocaña (Toledo), según ha informado la Guardia Civil.
Fuentes del instituto armado han explicado a EFE que el artefacto fue encontrado a las 20:00 horas de este domingo, semienterrado en el patio de una casa, por el propietario de la vivienda, que está ubicada en la calle Pancique de Santo Domingo-Caudilla, una pedanía del municipio toledano de Val de Santo Domingo.
El artefacto explosivo es una bomba de aviación alemana de la época de la Guerra Civil española, que mide 38 centímetros y tiene aletas en su parte trasera.
- Declarada la emergencia cinegética en Castilla y León que amplía el periodo de caza de jabalí hasta el 8 de marzo en las modalidades de montería y gancho
- Estas son las ayudas para los ciudadanos de Castilla y León en situación de necesidad que residen en otros países
- El piso de 130 metros para reforma a tu gusto en Santa Clara: el centro de Zamora, a tu alcance
- Meliza sitúa a Zamora como epicentro del sector con 12 países participantes
- El presunto asesino del menor apuñalado en Valladolid es inimputable
- Visita a Langa de Duero dentro del Programa de vivienda pública en el medio rural
- La moda viral de los 'therian' llega a Zamora: ladran, maúllan y se sienten animales
- Fallece un joven de 18 años en el hospital Clínico minutos después de ser acuchillado en Valladolid