Si te llega este Whatsapp, vete directamente a la Policía: alerta máxima
WhatsApp se ha convertido en una herramienta cada vez más utilizada por los estafadores
A. O.
WhatsApp se ha convertido en una herramienta cada vez más utilizada por los estafadores. Cada vez son más los que utilizan este mecanismo para enviar mensajes fraudulentos con los que intentan obtener información o datos de las personas estafadas.
Es importante que prestes atención al destinatario de los mensajes y que, de primeras, desconfíes de números que no tienes guardados y más si en los mensajes hay algún enlace, que no debes pinchar. Además de para estafar, WhatsApp se puede utilizar de muchas más formas incorrectas y es importante que las conozcas.
Si en algún momento recibes un mensaje en el que te amenazan con difundir fotos íntimas sin consentimiento, debes saber que se trata de un delito y sobre ello han alertado desde la Policía Nacional en su perfil de 'X'.
Más bulos
Los bulos y el phishing son algo muy corriente hoy en día. Los timadores se intentan aprovechar de que muchos usuarios de las nuevas tecnologías pecan en ocasiones de inocentes respecto a estos temas. El último bulo que se está haciendo muy viral tiene que ver con la empresa Coca-Cola.
Los hackers ofertan un regalo de una nevera de la marca por su 130 aniversario. Tan sencillo como hacer clic e introducir tus datos. En ese momento, los piratas informáticos ya te habrán robado todo, así que, ten cuidado.
- Mi vida en una jaula: La historia de Azucena, una zamorana condenada a un confinamiento perpetuo por una rara enfermedad
- Impresionantes imágenes de la crecida del Duero en La Rinconada
- ¿Cómo saber si te ha tocado mesa electoral en Zamora? Consúltalo aquí tus dudas
- Toro premia la originalidad de los participantes del desfile del Martes de Carnaval
- Toro se rinde al inagotable ingenio de su cantera carnavalera
- Estos son los ganadores del Carnaval 2026 en Zamora: carrozas y grupos
- El mítico futbolista Raúl González comía hoy en este restaurante de Zamora
- Javier Gutiérrez, ex de Vox: 'La dirección nacional del partido nos dijo que no teníamos gente válida en Zamora