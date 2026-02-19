Si te llega este Whatsapp, vete directamente a la Policía: alerta máxima

WhatsApp se ha convertido en una herramienta cada vez más utilizada por los estafadores. Cada vez son más los que utilizan este mecanismo para enviar mensajes fraudulentos con los que intentan obtener información o datos de las personas estafadas.

Es importante que prestes atención al destinatario de los mensajes y que, de primeras, desconfíes de números que no tienes guardados y más si en los mensajes hay algún enlace, que no debes pinchar. Además de para estafar, WhatsApp se puede utilizar de muchas más formas incorrectas y es importante que las conozcas.

Si en algún momento recibes un mensaje en el que te amenazan con difundir fotos íntimas sin consentimiento, debes saber que se trata de un delito y sobre ello han alertado desde la Policía Nacional en su perfil de 'X'.

Más bulos

Los bulos y el phishing son algo muy corriente hoy en día. Los timadores se intentan aprovechar de que muchos usuarios de las nuevas tecnologías pecan en ocasiones de inocentes respecto a estos temas. El último bulo que se está haciendo muy viral tiene que ver con la empresa Coca-Cola.

Noticias relacionadas

Los hackers ofertan un regalo de una nevera de la marca por su 130 aniversario. Tan sencillo como hacer clic e introducir tus datos. En ese momento, los piratas informáticos ya te habrán robado todo, así que, ten cuidado.