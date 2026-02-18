Ozempic y compañía adelgazan, pero pagas un precio cuando los dejas

Los medicamentos inyectables para adelgazar como Ozempic, Wegovy o Mounjaro han revolucionado la pérdida de peso. Funcionan. Pero hay una pregunta clave que muchos se hacen: ¿qué pasa cuando se dejan?

Toda la información que sigue procede de la OCU, que analiza los datos de una revisión sistemática reciente publicada en el British Medical Journal sobre los efectos de la semaglutida (Wegovy y Ozempic) y la tirzepatida (Mounjaro).

Sí adelgazan… y mucho

Según recoge la OCU, estos fármacos son eficaces para perder peso. La pérdida media al finalizar el tratamiento fue de 14,7 kilos, con cifras que oscilan entre aproximadamente 11 y 18,4 kilos.

Además del descenso en la báscula, también mejoran parámetros metabólicos importantes: glucosa en sangre, presión arterial, colesterol, triglicéridos y hemoglobina glicosilada.

Pero hay un matiz importante: estos medicamentos no pueden usarse de forma indefinida. Por eso es fundamental entender qué ocurre cuando se interrumpe el tratamiento.

El efecto rebote existe

La OCU recoge que, tras finalizar el tratamiento, el peso comienza a recuperarse a un ritmo medio de 0,8 kilos al mes.

Un año después de dejar la medicación, los pacientes habían recuperado de media 9,9 kilos. Y a los 18 meses, lo esperable es haber recuperado prácticamente todo el peso perdido.

Es decir, según los datos analizados, la pérdida lograda con estos fármacos tiende a revertirse completamente en aproximadamente un año y medio tras su suspensión.

Lo mismo ocurre con la salud metabólica: si durante el tratamiento mejoran los niveles de glucosa, presión arterial o colesterol, al recuperar el peso estos indicadores vuelven a empeorar. En torno a un año o año y medio después de dejar el medicamento, suelen regresar a los niveles iniciales.

Cuatro claves antes de planteártelo Según la OCU, antes de usar Ozempic, Wegovy o Mounjaro conviene tener en cuenta que: Son tratamientos cuya eficacia depende del uso crónico: al suspenderlos, lo habitual es recuperar peso.

Tienen un coste elevado y no están financiados para la pérdida de peso.

No sustituyen a unos hábitos saludables: la evidencia respalda que una dieta hipocalórica equilibrada, actividad física regular y buenos hábitos a largo plazo son fundamentales para la salud cardiovascular y metabólica.

Siempre deben utilizarse bajo supervisión médica y con valoración individual del riesgo-beneficio.



Eficaces, pero dependientes del tratamiento

La OCU subraya que el efecto sobre el peso depende, en la mayoría de los casos, de la continuidad del tratamiento. Incluso con apoyo para mejorar hábitos, el efecto fisiológico del fármaco es determinante. Al retirarlo, el organismo tiende a recuperar el peso perdido.

Cuando se comparan estos resultados con los de programas conductuales basados en dieta y ejercicio, las diferencias son claras. Con dieta y actividad física la pérdida media es menor —unos 5,1 kilos a los dos años—, pero la recuperación es mucho más lenta: el peso perdido suele recuperarse completamente en torno a los cuatro años tras abandonar el régimen.