Mañana se esperan colas kilométricas en Costco paras conseguir el pack de almohadas tipo hotel más baratas del mercado y en oferta: forradas con plumón

Costco es un supermercado a lo grande. Eso es así. Puedes encontrar cualquier producto de lo que sea en tamaño XXL. Ya sea comida, pañales, servilletas. Estos grandes almacenes de origen estadounidense lo tienen todo y a precios más baratos que en supermercados convencionales.

En su catálogo del 16 de febrero al 15 de marzo de 2026 encontramos varias ofertas en ropa de cama. La más llamativa es la de un pack de dos almohadas de plumas y plumón por solo 22,99 euros. También puedes encontrar un edredón nórdico Belnou de 100% microfibra. Una de sus ventajas es que está disponible en tres tamaños y todos con descuento. El modelo de 260 x 240 cm tiene un precio de 39,99 euros; el de 240 x 220 de 34,99 y, por último, el de 220 x 220 lo podemos adquirir por solo 30,99 euros.

El gran centro comercial, que abrirá sus puertas en Asturias próximamente, es de uno de esos grandes supermercados donde puedes adquirir productos en grandes cantidades a precios asequibles. Una de las peculiaridades de su oferta es el gran tamaño de los productos. La gran mayoría se venden en formatos extra grandes o packs familiares con muchísimas más unidades. Venden desde comida, juguetes, ropa, electrodomésticos, útiles de cocina hasta joyas, decoración o productos de electrónica. La cadena tienen su propia marca blanca, Kirkland Signature, con la que presumen de garantizar el trabajo justo con los proveedores. Otra característica de Costco son los locales. Y es que esta empresa no cuida demasiado las instalaciones. Sus tiendas parecen almacenes industriales. En los pasillos, los productos sobrepasan la cabeza, casi como el almacén final de Ikea en el que podemos recoger nuestro producto embalado. Eso sí, aquí vemos todo lo que está disponible. Tienes que tener en cuenta que para comprar en Costco hay que ser socio, pues funciona como un club de compras. Es la fórmula que tiene la compañía, dice, para "ajustar al máximo" sus precios. Cualquier persona mayor de 18 años puede hacerse socio. Solo debe rellenar el formulario vía web o en el mostrador de atención al cliente de la tienda más cercana.

Hay dos tipos de tarjeta: la Gold Star y la Business. La primera de ellas está dirigida para particulares, familiares y estudiantes y tiene un precio de 30 euros al año más IVA (36,30 en total). La tarjeta business es para negocios, autónomos y empresas y cuesta 25 euros al año, 30,25 euros con IVA incluido.