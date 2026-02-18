Filtración masiva en una web de citas: más de 24.000 clientes en riesgo

Un nuevo ciberataque sacude España. Según publica la web estafa.info, la página NuevoLoquo —un portal que conecta a escorts con clientes— habría perdido el control de los datos de más de 24.000 usuarios. La información, siempre según estafa.info, apunta a una filtración masiva que ya circula en entornos de la dark web.

La alerta la dio el portal especializado Hackmanak, que detectó que un grupo de hackers bajo el nombre Sorb había anunciado el ataque. Tal y como recoge estafa.info, los atacantes amenazaron con publicar la información de todos los clientes registrados en la plataforma.

Qué datos se habrían filtrado

De acuerdo con estafa.info, no solo estarían en riesgo los nombres. También se habrían filtrado correos electrónicos, números de teléfono y otros datos de contacto facilitados por los usuarios en NuevoLoquo. Este tipo de información, advierten, puede utilizarse en campañas de fraude posteriores.

El robo de bases de datos suele emplearse para estafas en cadena. Aunque todavía no se han visto grandes repercusiones públicas, no se descarta que la información pueda venderse a terceros. En esos casos, podría terminar en manos de granjas de estafas desde donde se organizan ataques de phishing o smishing.

El caso recuerda a la reciente brecha de seguridad sufrida por Endesa. Sin embargo, en esta ocasión se trata de una web de citas vinculada a la prostitución, lo que incrementa el temor de los clientes ante una posible exposición pública.

Miedo a chantajes

Siempre según estafa.info, existe la posibilidad de que la información filtrada se utilice para chantajear a los clientes del portal. Hasta el momento, NuevoLoquo no ha emitido ningún comunicado oficial explicando cómo se produjo la supuesta falla de seguridad.

NuevoLoquo opera como web de citas especializada tras la prohibición, vigente desde 2011, de publicar anuncios de escorts en periódicos. Esa restricción impulsó la especialización de portales donde las personas que ejercen la prostitución anuncian sus servicios.

Según un estudio del Ministerio de Igualdad de 2024 citado por estafa.info, NuevoLoquo sería la segunda página más popular de su sector, con alrededor de 14 millones de visitas por trimestre. El portal reúne a clientes heterosexuales, homosexuales y personas trans, entre otros perfiles.

Origen y advertencias

La plataforma se originó a partir de una web de anuncios llamada Loquo, posteriormente comprada por eBay. Más adelante, el negocio vinculado a la prostitución digital pasó a manos de la empresa Zigzag Horizontal SL. Entre los servicios anunciados figuran gigolós, masajes eróticos, servicios por webcam y acompañantes sexuales. Aunque la marca está orientada a España, utiliza un procesador de datos con sede en Suiza llamado PM-Sol Services.

Los clientes han sido advertidos de que podrían recibir comunicaciones sospechosas tras la filtración. Las recomendaciones pasan por no atender llamadas ni responder mensajes de números desconocidos, y evitar enlaces dudosos que puedan dirigir a páginas sin protocolos de seguridad.

Los ciberataques son cada vez más frecuentes en España. Según datos del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), casi el 70% de los afectados son particulares y el resto empresas. En este contexto, el caso de NuevoLoquo, difundido por estafa.info, vuelve a poner el foco en la vulnerabilidad de los datos personales en internet.