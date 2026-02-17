Elimina las manchas de tus zapatillas blancas con un solo producto y unos segundos de esfuerzo.

A la hora de elegir el color de unas zapatillas el blanco es uno de los favoritos entre los consumidores. Un pigmento que combina con todo y que da una buena impresión a primera vista. Sin embargo, también es uno de los colores más sucios si no el que más, motivo por el que puedes llegar a dudar si coger un par de este color. Por ello, aquí tienes la solución definitiva para eliminar las manchas de tus zapatillas blancas favoritas o para esas nuevas que tienes miedo de sacar del armario por si se te ensucian.

Un solo producto

Parece cosa de locos, pero la realidad es que con un solo producto y unos cuantos segundos eliminaras todo rastro de suciedad de la goma de las zapatillas. Tan solo necesitarán un algodón y una botella de acetona para que la magia (y la ciencia) hagan su efecto.

¿Cómo es posible?

El misterio detrás de este truco reside en los efectos de la acetona sobre la oxidación superficial y no sobre el material de abajo. El paso del tiempo, el oxígeno y la luz van deteriorando la goma y el plástico, creando una capa fina y amarilla. La acetona, gracias a sus componentes, permite romper los enlaces químicos del óxido y desprenderse de la superficie.