Sorteo
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 15 de febrero de 2026
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 15 de febrero de 2026 es: 19, 21, 27, 46 y 51, siendo el número clave el 2.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
- Una balsa de agua por la crecida del Duero obliga a cortar el tramo de carretera que une Granja Florencia y la N-122
- El desbordamiento del Duero interrumpe el tráfico en la N-122: la Guardia Civil corta la carretera
- En 24 horas, el Duero aumenta su caudal y nivel: Zamora y Toro, cerca de los máximos del mes
- Herido grave por una cornada en Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo
- Así ha sido la inauguración del centro comercial de Alcañices
- Una joven denuncia al conductor del bus de Zamora que le propuso 'hacer un trío
- Sube a nivel naranja la alerta por la crecida del Duero en Zamora
- Alistanos y trasmontanos hacen cola en la apertura del nuevo centro comercial de Alcañices