En Craiova
Rumanía investiga un accidente de circo en el que resultó herido un acróbata español
Se valora un posible incumplimiento de las medidas de seguridad y salud laboral
EFE
Las autoridades rumanas han abierto una investigación por un posible incumplimiento de las medidas de seguridad y salud laboral en relación con el accidente en un circo que sufrió anoche un acróbata español, según informó este domingo a EFE una fuente policial.
El artista circense, de 39 años, perdió el equilibrio y cayó desde una altura de cuatro metros durante un espectáculo, y tuvo que ser trasladado a un hospital en la zona de Craiova, en el suroeste de Rumanía.
"Ayer, durante el espectáculo, nuestro compañero Hugo sufrió un grave accidente. Queremos asegurarles que se encuentra bien, hospitalizado, bajo supervisión médica y que la situación está controlada", anunció el Circo Bellucci este domingo en un comunicado.
La empresa ha asegurado que todos sus espectáculos "son fruto de la dedicación de artistas y profesionales del circo, que asumen los riesgos inherentes a este sector".
"Desafortunadamente, como en cualquier actividad de alto nivel, pueden surgir accidentes o imprevistos. Esto fue lo que ocurrió en nuestro caso", añadió el comunicado.
