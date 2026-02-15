Moreno anuncia "la vuelta progresiva" de los vecinos desalojados a Grazalema

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este domingo que esta tarde se va a decidir la vuelta parcial de los vecinos desalojados de Grazalema, una decisión que se supedita a los informes que ofrezcan los geólogos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) acerca de "qué zonas del municipio y del casco urbano son seguras".

En declaraciones a los medios de comunicación durante su visita a el polideportivo El Fuerte de Ronda (Málaga), que acoge a parte de los 1.500 vecinos desalojados de Grazalema, Moreno ha señalado que "vamos a estar en disposición de tomar decisiones esta misma tarde".

Seguidamente ha reconocido que "podría ser de manera inminente" ese retorno de los vecinos a las zonas del municipio gaditano identificadas por los geólogos como seguras.

"Si tomamos la decisión esta tarde puede ser mañana mismo", ha seguido apuntando el presidente andaluz sobre en qué momento se produciría ese regreso de los vecinos de Grazalema, quien después de dirigirse a los medios de comunicación iba anunciar personalmente a los propios alojados en Ronda la decisión que se tomará esta tarde.

El presidente de la Junta ha explicado que "los técnicos con georradares están midiendo el nivel de peligrosidad" de Grazalema en situaciones como "corrimientos de tierra o hundimientos" que pudiera derivar en peligro para las familias que pretenden volver.

Moreno ha reconocido que se trata "ya de una buena noticia que a lo largo de esta tarde" se pueda acordar el retorno no al conjunto del municipio pero sí que se hará "por fases, por zonas".

El presidente andaluz, quien ha recordado que la decisión del desalojo de los vecinos de Grazalema que se tomó el 5 de este mes "fue difícil para el alcalde y para mí", ha remarcado que "esto no es una decisión política", ya que ha apelado a que será "una decisión que tomamos ambas administraciones asentada en los informes de los especialistas".

"Esto nos abre una luz de esperanza a que de manera progresiva podamos empezar a ir terminando con esta situación", ha afirmado el presidente andaluz.

Moreno ha seguido explicando sobre las indicaciones que reciben de los geólogos es que "no todo el municipio tiene la misma incidencia", por lo cual se ha reafirmado en la directriz de que hasta los técnicos "no nos vayan certificando" los diferentes niveles de recuperación del terreno y la seguridad que ofrece para que Grazalema sea habitable "no se va a autorizar" el retorno de todos sus habitantes.

Tras subrayar que "los técnicos están trabajando con intensidad", el presidente andaluz ha apuntado su creencia de que "a lo largo de esta semana podemos ir avanzando en la vuelta de los vecinos desalojados".

Moreno ha asegurado que los vecinos desalojados son en estos momentos son 2.841, de los cuales 2.535 son de Cádiz y otros 50 de Málaga, con el deseo de que "a lo largo de mañana siga reduciéndose", así como ha aludido a que se retoma la actividad educativa presencial en centros educativos de Ronda y Zahara para los niños de Grazalema desplazados.

Moreno ha evocado esa decisión que se tomó el día 5 de evacuación de Grazalema por "la incertidumbre" que aconsejaba "una prudencia máxima" sobre el hecho de que Grazalema se encuentra "asentado sobre un gran acuífero", por lo que ha apelado a que en estos escenarios "tiene que primar la seguridad y prevención".

Alcalde de Grazalema y alcaldesa de Ronda: "No hay colores políticos"

A Moreno le han precedido en el uso de la palabra la alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández, y el alcalde de Grazalema, Carlos García, sobre quienes ha destacado su condición política de "un alcalde del Partido Socialista" y "alcaldesa del Partido Popular" para concluir que "no existen colores políticos" y que ha habido "con Carlos una relación fluida, de cooperación, de coordinación", con el propósito de "aliviar" la situación de los vecinos.

La alcaldesa de Ronda ha agradecido a su homólogo de Grazalema y vecinos que "han tenido un comportamiento ejemplar" por su "colaboración ndo desde el primer momento", de manera que después de "diez días que llevan aquí están dando la talla", antes de igualmente subrayar que los rondeños "están siendo también ejemplares en solidaridad".

El alcalde de Grazalema ha agradecido la acogida de 500 vecinos de Grazalema en Ronda y Benaoján y ha subrayado "saber que hay gente cuidando de todas esas personas que tuvieron que salir rápidamente del pueblo".

Noticias relacionadas

En ese sentido ha destacado también "la cooperación institucional desde el minuto uno con el Servicio de Emergencias de Andalucía, con la propia Junta, con todo el equipo del 112", antes de apelar a que "las instituciones nos hemos puesto manos a la obra", así como a la contribución y "la confianza en los técnicos, en la ciencia, en las administraciones" para ese retorno a Grazalema "con todas las garantías".