Arde el Parque Natural de la Sierra de la Muela y Cabo Tiñoso en Cartagena y obliga a desalojar a más de medio centenar de personas

A última hora de este sábado se ha declarado un incendio en el Parque Natural de la Sierra de la Muela y Cabo Tiñoso en Cartagena, en una zona cercana a Cala Cerrada. Numerosas llamadas han alertado del comienzo de las llamas, que actualmente se pueden apreciar a kilómetros de distancia. Policía Local está desalojando las zonas próximas al incendio, especialmente en la zona de la rambla, siendo ya casi un centenar el número de evacuados y en torno a 60 caravanas.

Vecinos de La Azohía también han abandonado sus casas de forma preventiva. Además, el servicio marítimo de Guardia Civil ha rescatado sobre la una y media de la madrugada a varias personas que se encuentran atrapadas en una cueva cercana al incendio y les han llevado hasta el Puerto de Mazarrón.

Sobre las tres de la madrugada el fuego continuaba "fuerte" y avanzando, obligando a replegar a algunos de los efectivos sobre el terreno. El mayor temor era que alcanzara la zona de Boletes y de ahí continuara por el monte de La Muela.

Las autoridades confían en poder controlar el incendio por la mañana, pero advierten de que se trata de un perímetro "muy grande" que hay que cercar a mano. Si bien, esperan poder incorporar a primera hora de la mañana a los medios aéreos de la Comunidad Autónoma y que el viento de una tregua para que puedan incorporarse.

El incendio devora el espacio protegido sobre las tres de la madrugada / Miju

Paradójicamente, las llamas avanzan a mayor velocidad cuando las rachas de aire eran más suaves, lo que les ha permitido expandirse de una ladera a otra, aunque todavía no se ha podido hacer una estimación de la superficie quemada.

El lugar, de difícil acceso, está compuesto por matorral bajo, lo que favorece la proliferación del fuego.

Sobre el terreno trabajan 26 de bomberos de la comunidad autónoma, 20 bomberos de Cartagena, 15 policías locales y 7 de Protección Civil. Las fuertes rachas de viento del día de hoy y la imposibilidad de utilizar medios aéreos pueden complicar las tareas de extinción durante esta noche. Hasta el momento se desconoce si ha sido intencionado. De cara a mañana, se preveé la incorporación a las 5.00h de las Brigadas Forestales de Cehegín, Ricote, Mula, Blanca, Fortuna, GOLF 04 (jefe de equipo) y UNAIF (técnico de planificación).

Vecinos de La Azohía en la calle a la espera de novedades relacionadas con el incendio / Loyola Pérez de Villegas

En La Azohía se ha abierto el local social de la Asociación de Vecinos por si fuera necesario acoger a los evacuados de esta noche. Hasta allí se han desplazado técnicos de los Servicios Sociales municipales.

Desalojo de la rambla de la Azohía. / Miju

"Está ardiendo todo", ha afirmado un efectivo de la Brigada Forestal que trabaja en el incendio y que indican de la preocupante situación.

El concejal de Seguridad Ciudadana de Cartagena, José Ramón Llorca, ha accedido a la primera línea de fuego junto al jefe de Protección Civil, José Navarro. Además, vecinos de la zona se están acercando a los bomberos a ofrecer sus balsas llenas de agua.

La zona se encontraba muy transitada de personas que estaban disfrutando de la noche de San Valentín bajo la bonita estampa del cielo estrellado.

Fernando López Miras ha actualizado en la red social X los medios que trabajan en el incendio:

Se trata de un "Espacio Natural Protegido", tras su declaración en 1992 en el Plan de Ordenación Urbana, un paso decisivo para blindar jurídicamente un territorio hasta entonces expuesto a potenciales presiones urbanísticas y transformaciones del paisaje. Constituye uno de los espacios naturales de mayor valor ecológico y paisajístico de la Región de Murcia. El parque alberga algunos de los acantilados más elevados del Mediterráneo peninsular, además de formaciones vegetales y comunidades adaptadas a condiciones de elevada insolación y escasa pluviometría.