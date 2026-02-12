San Valentín: las 5 estafas del amor que más están creciendo en España

San Valentín está a la vuelta de la esquina y, con él, vuelven las conversaciones sobre amor, conexión y relaciones. Está en las apps de citas, en redes sociales y en esos mensajes que se alargan hasta la madrugada. Pero esta fecha también coincide con un repunte silencioso de estafas sentimentales online, que pueden dejar secuelas económicas y emocionales muy serias.

Las cifras en España ayudan a entender la magnitud del problema. En la operación Fake James, la Guardia Civil desarticuló una organización criminal que, mediante las llamadas “estafas del amor”, logró defraudar 1,5 millones de euros a más de 70 víctimas. Hubo 21 detenidos implicados por estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Desde Estafa.info, Eduardo Rodríguez, analista experto en estafas y fraudes online, detalla cuáles son las cinco estafas románticas más comunes en España, cómo reconocerlas y qué señales de alerta conviene tener muy presentes en estas fechas.

Las 5 estafas románticas más comunes en España

1. Catfishing clásico

“Consiste en crear perfiles falsos con fotos e identidades inventadas para ganarse tu confianza emocional antes de manipularte o pedir dinero”, explica Eduardo Rodríguez. Los estafadores construyen historias y personalidades convincentes con el objetivo de generar un vínculo sin contacto real.

2. El ‘número equivocado’

Empieza con un mensaje aparentemente inocente “por error”, que evoluciona hacia conversaciones cercanas y personales, muchas veces trasladadas fuera de la aplicación original. Con el tiempo, esta dinámica puede desembocar en una dependencia emocional manipulada.

3. Mensajes “perfectos” generados con inteligencia artificial

“Cada vez más estafadores usan herramientas de inteligencia artificial para generar respuestas persistentes, empáticas y emocionalmente convincentes”. Esto crea la sensación de una conexión profunda y auténtica, que resulta difícil de cuestionar.

4. Romance baiting

Se trata de una manipulación emocional prolongada para establecer confianza antes de introducir solicitudes económicas o acceso a datos personales. Son estafas que se desarrollan lentamente y generan vínculos difíciles de romper.

5. Inversiones y criptomonedas vinculadas al romance

Una vez consolidado el vínculo, algunos estafadores presentan oportunidades financieras falsas, como inversiones o criptodivisas, planteadas como un proyecto compartido. En los casos más graves, las víctimas llegan a transferir grandes sumas de dinero que nunca recuperan.