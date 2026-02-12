Cómo limpiar el microondas sin dañarlo: evita estropajos metálicos y lejía.

La cocina tiene sus pequeños misterios, y uno de los más habituales es ese microondas lleno de salpicaduras y con olor a cena de ayer. Entre prisas y recalentados, se acumula una capa pegajosa de grasa que parece imposible de quitar sin frotar durante minutos. Pero existe un truco sencillo y tradicional que muchos redescubren cuando están a punto de rendirse.

La idea es tan simple como eficaz: aprovechar el vapor para ablandar la suciedad. Basta con colocar un bol apto para microondas con unos 250 mililitros de agua y dos cucharadas de vinagre blanco. Si no gusta el vinagre, también sirve el zumo de medio limón.

Después, se calienta a máxima potencia durante tres a cinco minutos, hasta que el interior se llene de vapor. La clave viene justo después: no abrir la puerta de inmediato. Dejarlo cerrado un par de minutos más permite que el vapor termine de actuar.

Al abrir, el cambio es evidente. La grasa y los restos resecos se desprenden con mucha más facilidad y, con una bayeta, suelen salir sin necesidad de frotar en exceso. El plato giratorio puede retirarse y lavarse aparte con agua caliente y jabón.

Es un método rápido, económico y sin productos agresivos, lo que evita olores químicos o posibles daños en las superficies.

Cómo eliminar los malos olores

Si el problema son los olores persistentes hay otro recurso doméstico eficaz: dejar un vaso con bicarbonato dentro del microondas, sin encenderlo, durante la noche. Actúa como desodorizante natural y ayuda a recuperar ese olor a limpio.

Precauciones importantes

Debes recordar dos advertencias básicas:

