Ana Milán sentencia en ‘El Hormiguero’: “Envejecer es una putada”

La actriz Ana Milán llegó a ‘El Hormiguero’ con su energía habitual para hablar de sus nuevos proyectos, su trayectoria y el momento profesional que atraviesa. Durante la charla con Pablo Motos, también presentó su libro ‘Bailando lo quitao’, donde aborda, entre otros temas, el paso del tiempo. “Envejecer es una putada”, afirmó con rotundidad, reflexionando sobre lo que echa de menos de la juventud y lo que, en cambio, no.

Ana Milán, con una extensa carrera en televisión, cine y teatro, volvió a demostrar por qué es uno de los rostros más carismáticos del panorama audiovisual español. Su faceta como comunicadora y narradora de historias quedó patente en una entrevista cargada de anécdotas y confesiones.

El ‘Test de un buen ex’ que no esquivó

Tras la entrevista, Trancas y Barrancas aprovecharon su momento para someterla al ‘Test de un buen ex’, una sección en la que la actriz tuvo que pronunciarse sobre situaciones habituales tras una ruptura sentimental.

Fiel a su estilo directo, Ana dejó claro que no borraría a su expareja de una foto, que no perdonaría una infidelidad y que un antiguo romance no debe influir en una nueva relación. No esquivó ninguna pregunta y respondió con la espontaneidad que la caracteriza.

Bromas en directo y cocina inesperada

Además de las confesiones, la actriz protagonizó uno de los momentos más divertidos del programa al ponerse el idiotizador para gastar una broma en directo a Antonio Banderas. El actor malagueño llegó a creer que Ana estaba borracha, cuando en realidad estaba escuchándose a sí misma con retardo.

La visita también tuvo un momento culinario junto al chef David de Jorge. Ana se puso el mandil para cocinar una propuesta italiana con toque español creada en su honor: la pasta callo e pepe di Ana di Milano, una versión en la que el ingrediente estrella eran los callos.

Aunque reconoció que no le gustaban los callos, la actriz participó en la elaboración y terminó probando el plato. Su veredicto fue claro: “Está bueno”.

Tal y como recoge la web de Antena 3, la visita de Ana Milán a ‘El Hormiguero’ dejó risas, reflexiones, bromas en directo y hasta una receta inesperada, en una noche donde volvió a demostrar su cercanía y capacidad para sorprender.