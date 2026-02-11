La Opinión-El Correo de Zamora celebra el Carnaval con un 50% de descuento en su suscripción digital
La oferta especial estará disponible hasta el 17 de febrero en las modalidades Anual, Semestral y Mensual
M. S.
La Opinión-El Correo de Zamora se suma a la celebración del Carnaval con una promoción exclusiva para sus lectores. Con motivo de estas fechas, el periódico lanza una oferta especial de Carnaval que permite suscribirse a la Edición Impresa Digital con un 50% de descuento en las tarifas Anual, Semestral y Mensual.
Una oportunidad por tiempo limitado para acceder a toda la actualidad de Zamora y provincia con las máximas prestaciones y al mejor precio. La promoción estará vigente únicamente hasta el próximo 17 de febrero.
La experiencia completa del periódico, en cualquier dispositivo
La Edición Impresa Digital ofrece el ejemplar diario en un formato idéntico al papel, con todas sus secciones, reportajes y suplementos, pero con las ventajas del entorno digital. El lector puede ampliar el tamaño de letra, activar la versión en audio para escuchar las noticias, traducir los contenidos a otros idiomas y consultar el periódico hasta en tres dispositivos simultáneamente.
Ordenador, tableta o teléfono móvil: el periódico te acompaña donde estés y cuando quieras, desde primera hora del día.
Compromiso con la información de Zamora
Como diario de referencia en la provincia, La Opinión-El Correo de Zamora mantiene su compromiso con la información rigurosa, cercana y de calidad. La suscripción a la Edición Impresa Digital permite disfrutar de la cobertura más completa de la actualidad local, provincial, regional y nacional.
Con esta oferta de Carnaval, el acceso a la información resulta más fácil que nunca, tanto para lectores fieles como para quienes desean comenzar a disfrutar de todas las ventajas del formato digital.
La promoción finaliza el 17 de febrero. Después, las tarifas volverán a su precio habitual.
Aprovecha esta oferta especial de Carnaval y disfruta cada día del periódico con un 50% de descuento.
