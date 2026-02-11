Políticas
Cargas y una detención en el pleno de Santpedor (Barcelona): la entrada de un concejal de Aliança Catalana provoca una movilización de rechazo tensa
La incorporación de Jordi Soteras al consistorio provoca protestas del movimiento popular y momentos de confrontación con presencia policial
Ariadna Gombau
Tensión, cargas policiales y una detención en el pleno de Santpedor (Barcelona) a raíz de la entrada en el consistorio del concejal Jordi Soteras, de Aliança Catalana, que sustituye a Jordi Rojas, de Sumem x Santpedor (vinculado a Junts). Justo antes del inicio de la sesión, a las cinco y media de la tarde, varios colectivos del movimiento popular de Santpedor se han concentrado en la plaza Gran U d’Octubre para protestar contra esta incorporación.
Soteras ha asistido al pleno acompañado de varios miembros de su partido. Desde el principio se han producido momentos de confrontación entre ambos grupos, que se han intensificado cuando los representantes de Aliança Catalana han accedido a la sala de plenos, mientras los cuerpos de seguridad impedían la entrada a otras personas, mayoritariamente procedentes de la concentración. Uno de los hombres que ha logrado acceder al interior ha sido detenido por un delito de resistencia grave
Suscríbete para seguir leyendo
- Dos trenes por sentido a Madrid y el regional de Puebla, afectados por la huelga en Zamora
- Mañueco anuncia un incremento de las ayudas para la contratación de seguros agrarios y una inversión de 20 millones de euros para modernizar y asegurar las explotaciones de ganado extensivo y mejora del ovino
- Alcañices abrirá el centro comercial más grande de la Raya
- Mañueco afirma que las ayudas para cambiar bañeras por platos de ducha beneficiará a 20.000 familias al año
- Diez centímetros de nieve en 24 horas: Sanabria activa la alerta por nevadas
- Fallece el psiquiatra y humanista zamorano Alfonso Ramos de Castro
- El embalse de Ricobayo roza el lleno: Abierto un aliviadero ante el aumento de las avenidas
- El Ayuntamiento de Zamora encarga el proyecto para recuperar las Aceñas de los Pisones