El agua oxigenada resurge: de antiséptico a aliado para la limpieza del hogar y el cuidado personal.

Durante años ha permanecido en el botiquín, discreta, casi olvidada. Sin embargo, el agua oxigenada, la clásica solución al 3%, está recuperando protagonismo en muchos hogares por sus múltiples aplicaciones más allá del uso sanitario.

Conocida tradicionalmente como antiséptico para pequeñas heridas, este producto económico y fácil de encontrar se ha convertido también en un recurso práctico para la limpieza doméstica y el cuidado cotidiano.

Usos en la limpieza del hogar

Entre sus aplicaciones más extendidas está el blanqueamiento de juntas de azulejos. Aplicada junto con bicarbonato y tras un ligero frotado, ayuda a devolver el tono claro a las juntas ennegrecidas por la humedad. También se emplea para limpiar frutas y verduras, añadiendo una pequeña cantidad al agua de enjuague como medida adicional de higiene. En el ámbito textil, el agua oxigenada resulta eficaz para eliminar manchas de sangre, vertiéndola directamente sobre la zona afectada antes de aclarar, y como complemento en el lavado de ropa blanca, añadiendo una pequeña cantidad al ciclo para potenciar el efecto blanqueador. Otro uso cada vez más habitual es la desinfección de utensilios. Puede emplearse para limpiar cepillos de dientes, dejándolos sumergidos durante la noche, o para desinfectar tablas de cortar, aplicándola y dejándola actuar unos minutos antes de aclarar. Incluso se recomienda para eliminar olores en esponjas de cocina, manteniéndolas en remojo.

Otros usos y precauciones

Más allá de la limpieza, también se utiliza en remedios caseros, como baño de pies para combatir hongos, siempre diluida adecuadamente y bajo precaución.

Noticias relacionadas

Eso sí, es importante recordar que, aunque se trata de un producto de uso común, debe manipularse con cuidado, evitar el contacto con los ojos y no mezclarse con otros productos de limpieza sin conocer las posibles reacciones.